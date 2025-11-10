Atenționare MAE: Suedia prelungește controalele la frontierele interne de stat

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să se deplaseze în Regatul Suediei asupra faptului că autoritățile suedeze au luat decizia de a prelungi controalele la frontierele interne de stat în perioada 12 noiembrie 2025 – 11 mai 2026.

MAE recomandă cetățenilor români să se asigure că dețin în permanență asupra lor, pe timpul călătoriei spre și dinspre Regatul Suediei, un act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate națională).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Stockholm: +468205674, +468209927 și +4684113181, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatori în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României în Regatul Suediei: +46722511453.