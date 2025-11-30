700.000 de euro încasați din OnlyFans, nedeclarați de un bărbat. Cum l-a găsit ANAF

Invitat duminică seara la Antena 3 CNN, Adrian Nica a spus că a fost „foarte simplu” pentru inspectorii Fiscului să-l găsească pe bărbatul care a obținut 700.000 de euro prin intermediul platformei OnlyFans și nu i-a declarat la stat.

„Am primit informații de la plățile externe, în cazul de față încasările externe ale acestor cetățeni. Noi, prin digitalizare, avem acces la baza de date, baza de plăți a Uniunii Europene, și nu numai. Există o bază de date pe care noi o accesăm, acum cu ajutorul digitalizării și vedem acolo orice încasare de oriunde din lumea asta, pe care o face un cetățean din România. Ne-am uitat în baza de date și am constatat că un domn dintre cei de acolo, domn, precizez, a reușit să încaseze de la aceste platforme nu mai puțin de 3,6 milioane de lei”, a spus șeful ANAF.

Surpriză pentru inspectorii ANAF

El a precizat că „și pentru colegii lui a fost o reală surprindere să vadă că un bărbat că a încasat cea mai mare sumă de la această platformă”.

„Avem primul lot, ca să spun așa, de 103 persoane. Urmează încă alte 390, și tot așa, pentru că acesta e un proces continu. Noi ne uităm la încasările pe care le fac. Suma este în jur de 10 milioane, baza a fost de 64 de milioane, deci vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane. Trebuie să înțeleagă și ei, ca orice cetățean, trebuie să-și declare taxe și impozite, mai ales că e o industrie care face bani și mulți și ușor.

Întrebat dacă fetele de la videochat sunt tratate la fel ca un scriitor, ca un actor, ca un cântăreț, Nica a spus: „La momentul ăsta da, dar o să facem propunere pentru schimbarea legislației”. El a arătat că impozitul este de 6% în acest caz.