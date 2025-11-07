Controale ANSVSA: Igienă deplorabilă, proceduri pe hârtie și angajați fără documente medicale

Controalele au vizat unităţi ce activează în domenii diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi depozitarea alimentelor, seminţelor, legumelor şi fructelor.

Verificările au vizat, în principal, condiţiile de igienă şi funcţionare ale spaţiilor de producţie şi depozitare, controlul dăunătorilor, respectarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, precum şi modul de manipulare şi trasabilitate a produselor alimentare.

În total, în luna octombrie, inspectorii ANSVSA au făcut 10.510 controale oficiale în unităţile din industria alimentară și au dat 145 de amenzi în valoare totală de 1.289.400 lei.

Printre principalele neconformităţi identificate se numără:

– nerespectarea regulilor de igienă privind depozitarea, spaţiile de producţie, utilajele şi ustensilele

– deficienţe în documentarea şi implementarea procedurilor HACCP

– abateri privind etichetarea, ambalarea şi trasabilitatea produselor

– lipsa documentelor necesare privind starea de sănătate şi instruirea personalului

– deficienţe legate de înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, de iniţierea procedurilor de retragere/rechemare a produselor sau de respectarea activităţii autorizate.

Au fost prelevate și probe conform programului de supraveghere şi control, pentru a verifica respectarea limitelor maxime admise ale pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi altor substanţe interzise. Totodată, s-au efectuat teste de sanitaţie pentru evaluarea gradului de igienă, probele fiind transmise spre analiză laboratoarelor de specialitate.