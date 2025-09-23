Apelul ministrului Muncii către beneficiarii tichetelor de energie: „Să se înscrie cât mai repede în platforma dedicată”

Florin Manole declară la RFI că „primele au fost plătite, pot fi folosite, probabil că au şi fost folosite unele”.

Ministrul Muncii precizează că întârzierile au fost rezolvate: „Au fost nişte discuţii în spaţiul public, mai mult cu Poşta Română, dar s-au clarificat şi acum toate instituţiile implicate lucrează împreună, nu sunt întârzieri”.

Manole face un apel către beneficiarii tichetului de energie: „Cine se va înscrie în platformă până la sfârşitul acestei luni va beneficia şi de banii din urmă, ca să zic aşa, chestiune care nu va mai fi posibilă, dacă se vor înscrie în platformă în decembrie sau în ianuarie, nu vor mai primi tichetul pe, să zicem, august. Dar altfel, cine se înscrie şi este un apel pe care îl facem constant, cât mai mulţi oameni să se înscrie în platformă, primăriile îi ajută pe cei care nu se pricep, Poşta Română ajută, rudele, nepoţii mai familiarizaţi cu chestiunile digitale îi pot ajuta pe cei mai vârstnici sau cei mai puţin pricepuţi în a se înscrie în platformă, este un efort colectiv şi nu văd în acest moment motive de îngrijorare”.