Prima pagină » Știrile zilei » Dominic Fritz, la patru ani de la începerea Războiului: Dacă Ucraina cade, toți cădem

Dominic Fritz, la patru ani de la începerea Războiului: Dacă Ucraina cade, toți cădem

Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă că Ucraina luptă atât pentru propria suveranitate și independență, cât și pentru menținerea ordinii internaționale stabilitate după finalul celui de al Doilea Război Mondial.
Dominic Fritz, la patru ani de la începerea Războiului: Dacă Ucraina cade, toți cădem
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Radu Mocanu
24 feb. 2026, 13:50, Politic

„Ucraina luptă de patru ani pentru suveranitate, pentru democrație și pentru Europa. Ucraina ține Rusia pe loc și pericolul departe de granițele României. De patru ani, ucrainenii plătesc și pentru noi prețul vieții, cu orașe distruse, cu familii despărțite, cu copii care cresc sub bombardamente, în întuneric, frig și moarte”, se arată în mesajul publicat marți de Dominic Fritz. 

Liderul Uniunii Salvați România spune că în acest Război, „fiecare dimineață poate fi ultima”, și amintește de orașe precum Mariupol, Bucea, Harkiv, Herson, pe care le numește simboluri „ale rezistenței, dar și ale unei suferințe de neimaginat”. 

Președintele formațiunii spune că invazia Ucrainei reprezintă un atac direct asupra ordinii europene construite după ce de-al Doilea Război Mondial. „Dar Rusia a atacat, deliberat și cinic, însăși această promisiune: „niciodată din nou”. Ordinea construită în Europa după războaie mondiale și dictaturi, care apără dreptul fiecărei națiuni de a-și alege drumul. Această fundație a păcii este bombardată”, notează Fritz. 

„Ucraina luptă pentru ideea că granițele nu se mută cu tancul și că națiunile nu sunt proprietatea dictatorilor. Dacă Ucraina cade, toți cădem”, conchide Fritz. 

Citește și

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
Gandul
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
De la jurist în Ucraina la bonă și menajeră în România. „Poți să fii o menajeră, dar asta nu înseamnă că nu ești om cu studii sau că ești mai prejos de cineva”
Libertatea
Simptomele diabetului de tip 1 pot apărea rapid la copii și bebeluși. Semnalele de alarmă pe care părinții nu trebuie să le ignore
CSID
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Promotor