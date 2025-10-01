Ministrul Muncii, mesaj adresat persoanelor vârsnice. Oficialul își dorește să se asigure că drepturile lor vor fi respectate

„De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, gândul meu se îndreaptă mai întâi către părinții mei, cărora le datorez enorm și cărora le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine. Dar în același timp, acest gând se îndreaptă către toți cei care au muncit pentru ca noi, astăzi, să avem un drum mai sigur”, a precizat Manole în mesajul său publicat miercuri pe Facebook.

El i-a asigurat pe cetățenii vârstnici că își dorește, ca ministru, să se asigure că drepturile acestora vor fi respectate.

„Știu că traversăm o perioadă delicată, cu multe îngrijorări și nemulțumiri, dar vă asigur, ca ministru al Muncii, că ne vom lupta pentru drepturile dumneavoastră și pentru tot ceea ce astăzi este nedrept”, a continuat Manole.

Potrivit unui comunicat de presă remis de USR anul trecut, peste 720.000 de pensionari au fost afectați de recalcularea pensiilor, având parte de tăieri.