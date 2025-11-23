Prima pagină » Politic » Legea care obligă magazinele să schimbe produsele defecte, promulgată de președintele Nicușor Dan. Amenzi de până la 25.000 de lei

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, promulgarea legii care prevede amenzi între 5.000 şi 25.000 de lei pentru comercianţii care nu respectă obligaţia de a înlocui produsele cumpărate, dacă cumpărătorul constată o neconformitate în maximum 30 de zile de la achiziţie.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
23 nov. 2025, 14:20, Politic

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție”, a transmis șeful Statului, pe X.

Potrivit președintelui, modificarea „asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege și întărește protecția consumatorilor”.

Proiectul de lege care modifică art. 18 alin. (1) lit. b) din OUG 140/2021, act ce reglementează anumite aspecte ale contractelor de vânzare de bunuri, a fost depus în Parlament de un grup de 23 de deputaţi şi senatori ai Partidului Național Liberal.

Senatul l-a aprobat pe 24 iunie, iar Camera Deputaţilor l-a votat în 29 octombrie.

Documentul intră în vigoare ca Legea nr. 190/2025.