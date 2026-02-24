Ședință extraordinară a CGMB: Proiectul privind aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Termoenergetica, pe ordinea de zi

Şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti este programată să înceapă marți, la ora 11:00.

Pe ordinea de zi, potrivit anunțului publicat pe site-ul PMB, se află două proiecte. Primul proiect vizează modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 13/31.01.2023 privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice furnizate populaţiei de Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A., cu exprimarea energiei termice facturate în Mwh. Cel de-al doilea proiect de pe ordinea de zi vizează modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 148/11.04.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti – Administraţia Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.

Primul proiect prevede că „energia termica va fi furnizata populaţiei la parametrii contractuali conveniţi, conform diagramei de furnizare actualizată”.

„În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S. A. are obligaţia de a actualiza diagrama pentru furnizarea energiei termice către populaţie şi asociaţiile de proprietari”, se mai arată în proiectul de hotărâre.

De asemenea, proiectul mai prevede faptul că în cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, „populaţia are dreptul la diminuarea preţului conform formulei de calcul stabilită prin regulament”.

Pe 10 februarie, Termoenergetica anunța că este deja inclus și pus în aplicare un mecanism de ajustare a facturii în situațiile în care parametrii de furnizare nu sunt respectați. Potrivit reprezentanților companiei, Termoenergetica are anumite obligații de livrare a agentului termic, iar în cazul în care nu respectă ceea ce este stipulat în contract, factura se reduce. Metodologia de stabilire a diminuărilor acordate este prevăzută în Ordinul 91/2007, aprobat de ANRSC.