Președintele Nicușor Dan promulgă legea privind utilizarea camerelor portabile de către poliția locală

Noua reglementare stabilește clar cazurile în care aceste sisteme pot fi folosite fără consimțământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravențiilor, folosirea mijloacelor de imobilizare sau intervențiile pentru protejarea vieții, a bunurilor și a ordinii publice, anunță președintele Nicușor Dan.

„În măsura în care circumstanțele permit, cetățenii vor fi informați că sunt înregistrați, iar autoritățile locale au obligația de a comunica public dotarea polițiștilor locali cu astfel de echipamente”, a transmis Nicușor Dan.

Legea prevede că datele obținute prin aceste înregistrări vor fi stocate pentru o perioadă de maximum șase luni, după care vor fi distruse, cu excepția situațiilor în care constituie probe într-o procedură judiciară, potrivi șefului statului.

Pentru implementarea tehnică a sistemului, administrațiile publice locale vor putea accesa fonduri europene.

Potrivit președintelui, măsura are ca obiectiv creșterea transparenței activității poliției locale și consolidarea siguranței publice, asigurând totodată o protecție sporită atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții de ordine.