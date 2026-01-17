Prima pagină » Politic » Președintele Nicușor Dan promulgă legea privind utilizarea camerelor portabile de către poliția locală

Președintele Nicușor Dan promulgă legea privind utilizarea camerelor portabile de către poliția locală

Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă promulgarea legii care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în anumite situații desfășurate în spațiul public.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Petre Apostol
17 ian. 2026, 16:32, Politic

Noua reglementare stabilește clar cazurile în care aceste sisteme pot fi folosite fără consimțământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravențiilor, folosirea mijloacelor de imobilizare sau intervențiile pentru protejarea vieții, a bunurilor și a ordinii publice, anunță președintele Nicușor Dan.

„În măsura în care circumstanțele permit, cetățenii vor fi informați că sunt înregistrați, iar autoritățile locale au obligația de a comunica public dotarea polițiștilor locali cu astfel de echipamente”, a transmis Nicușor Dan.

Legea prevede că datele obținute prin aceste înregistrări vor fi stocate pentru o perioadă de maximum șase luni, după care vor fi distruse, cu excepția situațiilor în care constituie probe într-o procedură judiciară, potrivi șefului statului.

Pentru implementarea tehnică a sistemului, administrațiile publice locale vor putea accesa fonduri europene.

Potrivit președintelui, măsura are ca obiectiv creșterea transparenței activității poliției locale și consolidarea siguranței publice, asigurând totodată o protecție sporită atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții de ordine.

