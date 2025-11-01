Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când se fac plățile | ANPIS: Două milioane de ajutoare și suplimente acordate sezonul trecut

„Familiile și persoanele cu venituri mici pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie”, a scris Florin Manole pe pagina sa de Facebook.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie se oferă lunar, pe tot parcursul anului.

Cine poate beneficia

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a transmis că ajutorul pentru încălzirea locuinței este acordat în baza dispoziției primarului și se adresează familiilor sau persoanelor singure fără alte bunuri ori proprietăți, conform cererii, care au venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană pentru familie sau până la 2.053 lei pentru persoana singură.

Ca și în anii anteriori, cererea-declarație pe propria răspundere se completează și se depune la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului.

Formularele pot fi obținute de la sediul și site-ul primăriei, sau de pe site-ul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială / al municipiului București.

ANPIS va efectua plățile pentru acest beneficiu social prin intermediul agențiilor teritoriale, începând cu luna decembrie 2025.

Două milioane de ajutoare acordate sezonul trecut

Pentru sezonul rece trecut, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, a efectuat plata a două milioane de ajutoare și suplimente, aferente tuturor surselor de încălzire utilizate de populație, energie termică, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri, însumând aproximativ 1,03 miliarde lei.

Pe ultimele patru sezoane reci (2021–2024), numărul total de ajutoare și suplimente plătite, conform Legii nr. 226/2021, a depășit 6,7 milioane, iar suma totală acordată s-a ridicat la aproximativ 3,67 miliarde lei.

„Aceste cifre reflectă efortul susținut în sprijinirea populației vulnerabile pentru a face față costurilor de încălzire în fiecare iarnă”, a subliniat ANPIS.