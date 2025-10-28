Modificări în calendarul plăților sociale în noiembrie. Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele

Modificări în calendarul plăților sociale din noiembrie

Schimbarea este cauzată exclusiv de calendar: ziua de 1 noiembrie 2025 cade sâmbăta, ceea ce influențează programul Poștei Române și al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Astfel, plata pensiilor prin Poșta Română va debuta luni, 3 noiembrie 2025, iar distribuirea la domiciliu se va desfășura până pe 15 noiembrie, notează Playtech.ro.

Aproximativ 2,3 milioane de pensionari care își primesc pensia în numerar, prin poștaș, vor încasa sumele începând de marți, 4 noiembrie, conform estimărilor CNPP. În situația în care beneficiarii nu se află acasă la momentul livrării, aceștia pot ridica pensia de la oficiul poștal în termen de două zile lucrătoare. După expirarea termenului, sumele nerevendicate sunt returnate Casei Județene de Pensii, potrivit reglementărilor în vigoare.

Pentru cei 2,6 milioane de beneficiari care au optat pentru plata prin cont bancar, transferurile vor fi efectuate pe 12 și 13 noiembrie 2025, conform programului obișnuit al CNPP și al băncilor partenere.

În a doua jumătate a lunii noiembrie sunt planificate și plățile altor beneficii sociale administrate de Ministerul Muncii. Alocațiile de stat pentru copii și indemnizațiile de creștere a copilului vor fi virate părinților în intervalul 10–14 noiembrie.

Valoarea alocațiilor pentru copii în 2025

Conform grilei valabile pentru anul 2025, cuantumul alocațiilor rămâne neschimbat:

719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani ;

; 292 lei pe lună pentru copiii între 2 și 18 ani;

719 lei pe lună pentru copiii cu handicap, cu vârsta între 3 și 18 ani.

Indemnizația pentru creșterea copilului va fi plătită începând cu 7 noiembrie 2025. În anumite situații administrative sau pentru beneficiarii care nu și-au actualizat la timp datele, se poate aplica o reducere de până la 10%.

De asemenea, în luna noiembrie, persoanele adulte și copiii cu dizabilități vor primi indemnizațiile de handicap, programate pentru 13 și 14 noiembrie 2025, potrivit informațiilor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).