Extinderea UE capătă un nou impuls. Mai mult de jumătate dintre europeni susțin acest proces – Eurobarometru

Candidații și statele membre se vor reuni la Bruxelles pe 4 noiembrie pentru o dezbatere organizată și găzduită de Euronews.

În timp ce extinderea UE capătă un nou impuls politic, un nou sondaj indică faptul că mai mult de jumătate dintre europeni susțin acest proces.

Mai precis, 56% dintre cetățeni sunt de acord cu deschiderea proiectului european către alte țări.

Potrivit unui sondaj Eurobarometru, statele membre cele mai favorabile sunt Suedia (79%), Danemarca (75%) și Lituania (74%). În schimb, Austria (45%), Republica Cehă (43%) și Franța (43%) sunt cele mai puțin receptive.

Tinerii europeni susțin în mod special extinderea. 67% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani sunt în favoarea acesteia, devansând persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 39 de ani, care o susțin în proporție de 63%. În ansamblu, sondajul indică faptul că două treimi dintre europeni aprobă această deschidere.

„Sprijinul vine în mare măsură din partea tinerilor și a persoanelor cu studii superioare. Și acest lucru nu este foarte surprinzător. Știți, sunt cei obișnuiți care ar înțelege și ar sprijini astfel de eforturi”, a declarat Corina Stratulat, director asociat la Centrul European de Politici.

„Așadar, întrebarea este acum cum putem convinge și atrage de partea noastră și electoratul tânăr, fără studii superioare, care tinde spre extreme și, prin urmare, ar fi împotriva extinderii”.

Beneficii percepute

37% dintre respondenți consideră că extinderea va consolida influența UE în lume. 37% consideră, de asemenea, că va consolida piața europeană.

În cele din urmă, 30% dintre cetățeni consideră că extinderea va conduce la o mai mare solidaritate între statele membre.

Dar, în spatele acestui sprijin public, este nevoie de angajament politic pentru a avansa procesul, subliniază Corina Stratulat.

„Ar fi bine dacă politicienii ar profita acum de acest val de sprijin public pentru a fi mai ambițioși și pentru a acționa efectiv în ceea ce privește primirea de noi membri în Uniunea Europeană și efectuarea pregătirilor necesare pentru a putea acomoda mai multe țări la masa decizională”.

Această problemă va fi în centrul summitului privind extinderea organizat de Euronews pe 4 noiembrie. Liderii țărilor candidate vor avea ocazia să discute provocările acestui proces cu oficialii statelor membre ale UE.

Preocupări percepute

Cu toate acestea, extinderea ridică și îngrijorări. 40% dintre cetățeni menționează imigrația necontrolată, 39% indică riscurile de corupție și criminalitate, iar 37% sunt îngrijorați de costurile pe care această deschidere le va avea pentru contribuabili.

Pentru ca această deschidere politică să aibă succes, cetățenii europeni consideră că extinderea trebuie să fie însoțită de măsuri care să garanteze statul de drept și lupta împotriva corupției (44%).

De asemenea, ei solicită țărilor candidate să își asume angajamente clare în ceea ce privește punerea în aplicare a reformelor UE (38%). În cele din urmă, respondenții sugerează consolidarea criteriilor de aderare pentru a se asigura că țările candidate aplică standardele UE la momentul aderării.