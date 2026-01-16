Beneficiul surprinzător al jocurilor de societate pentru creier

Cercetarea a analizat 18 studii care au examinat jocurile de societate cu numere și abilitățile matematice timpurii la copiii de la vârsta preșcolară până la clasa a doua, scrie Independent.

S-a constatat că jocurile îmbunătățesc abilitățile matematice.

„Indicator puternic al succesului ulterior la școală”

Gena Nelson, una dintre autorii raportului, a declarat că au ales acest subiect deoarece abilitățile matematice timpurii sunt un indicator puternic al succesului ulterior al copiilor la școală. „Jocurile de societate cu numere sunt ușor de utilizat și accesibile”, a precizat cercetătoarea.

„Această analiză arată că sesiunile scurte de joc cu jocuri de societate cu numere liniare pot îmbunătăți în mod semnificativ abilitățile matematice fundamentale timpurii. E vorba de numărat, recunoașterea numerelor și înțelegerea cantității”, a explicat Nelson.

Beneficii și pentru adulți: concentrare, memorie, rezolvare de probleme

Natalie Mackenzie, expertă în creier și cogniție cu 20 de ani de experiență, a explicat cum jocurile de societate pot fi utile și pentru adulți. Acestea ajută la îmbunătățirea capacității de concentrare, antrenează memoria și dezvoltă abilitățile de rezolvare a problemelor.

Regulile structurale și „comportamentele distractive orientate spre atingerea unui obiectiv” pot fi satisfăcătoare și pot oferi conexiuni sociale. „Aceste jocuri activează și utilizează simultan mai multe zone și sisteme ale creierului”, a declarat Mackenzie.

Cortexul prefrontal, responsabil de funcțiile executive precum planificarea, luarea deciziilor și controlul impulsurilor, este activ pentru numărarea spațiilor, memorarea regulilor și planificarea mișcărilor. Hipocampul, centru al memoriei și învățării, este implicat în reamintirea și repetarea secvențelor și tiparelor.

„Celulele care se activează împreună, se conectează împreună”

Jocurile pot oferi „stimuli multisenzoriali”, inclusiv procesarea vizuală, conștientizarea spațială și mișcarea fizică, care contribuie la întărirea creierului. „Într-un creier tânăr și adaptabil, aceasta este o practică foarte valoroasă”, a adăugat Mackenzie.

„Celulele care se activează împreună, se conectează împreună. Cu cât o acțiune sau un proces este practicat și repetat mai mult, cu atât rezultatul și conexiunea sunt mai puternice pe termen lung”, a explicat experta.

Autorii studiului testează acum un set de jocuri originale cu numere, cărți de povești cu teme matematice și întrebări de conversație pentru părinții care au copii cu dizabilități între trei și cinci ani. Echipa speră să încorporeze caracteristici din cele mai bune jocuri de societate într-un joc destinat copiilor cu dizabilități, cu niveluri și provocări matematice opționale.