Israelul a oprit 13 nave cu ajutoare pentru Gaza. Alte 30 continuă să navigheze spre destinație

Un videoclip al ministerului israelian de externe, verificat de Reuters, o arată pe cea mai cunoscută pasageră a flotei, activista suedeză pentru climă Greta Thunberg, așezată pe punte, înconjurată de soldați.

„Mai multe nave ale flotei Hamas-Sumud au fost oprite în siguranță, iar pasagerii lor sunt transferați într-un port israelian”, a declarat ministerul israelian de externe pe X. „Greta și prietenii ei sunt în siguranță și sănătoși”.

Flota Global Sumud, care transportă medicamente și alimente către Gaza, este formată din peste 40 de nave civile cu aproximativ 500 de parlamentari, avocați și activiști.

Flotila a publicat mai multe videoclipuri pe Telegram cu mesaje de la persoane aflate la bordul diferitelor nave, unele dintre ele ținând pașapoartele în mână și susținând că au fost răpite și duse în Israel împotriva voinței lor, reiterând că misiunea lor era una umanitară, non-violentă.

Flotila este simbolul cel mai vizibil al opoziției față de blocada Israelului asupra Gazei

Înaintarea sa în Marea Mediterană a atras atenția internațională, deoarece țări precum Turcia, Spania și Italia au trimis nave sau drone în cazul în care cetățenii lor ar fi avut nevoie de asistență, chiar dacă acest lucru a declanșat avertismente repetate din partea Israelului de a se întoarce.

Ministerul de Externe al Turciei a calificat „atacul” Israelului asupra flotilei drept „un act de terorism” care a pus în pericol viața civililor nevinovați.

Președintele columbian Gustavo Petro a ordonat expulzarea întregii delegații diplomatice israeliene miercuri, după reținerea a doi columbieni din flotilă. Israelul nu mai are ambasador în Columbia de anul trecut. Petro a calificat reținerile drept o potențială „nouă crimă internațională” a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și a cerut eliberarea columbienilor. De asemenea, el a denunțat acordul de liber schimb dintre Columbia și Israel.

Joi, premierul malaysian Anwar Ibrahim a condamnat interceptarea flotei de către Israel, adăugând că forțele israeliene au reținut opt malaysieni.

„Prin blocarea unei misiuni umanitare, Israelul a dat dovadă de un dispreț total nu numai față de drepturile poporului palestinian, ci și față de conștiința lumii”, a declarat Anwar, a cărui țară este predominant musulmană, într-un comunicat.

Interceptarea flotei de către Israel a stârnit proteste în Italia și Columbia. Sindicatele italiene au convocat o grevă generală pentru vineri, în semn de solidaritate cu flota internațională de ajutor umanitar.

Marina israeliană avertizase anterior flota că se apropia de o zonă de luptă activă și că încălca un blocaj legal, cerându-i să-și schimbe cursul. Aceasta se oferise să transfere orice ajutor în mod pașnic prin canale sigure către Gaza.