Israelul i-a spus adio eroului ținut 11 ani captiv în Gaza. Tatăl său: Am văzut declinul moral al țării odată cu abandonarea lui Hadar

La cimitirul militar din Kfar Saba, mii de oameni s-au adunat marți pentru a-l conduce pe ultimul drum pe locotenentul Hadar Goldin, ofițer al armatei israeliene, ucis în războiul din Gaza din 2014. Rămășițele sale pământene au fost eliberate de Hamas în noiembrie, după unsprezece ani de la moartea sa. Tânărul ofițer, în vârstă de 23 de ani, a fost ucis în sudul Fâșiei Gaza, la Rafah, chiar în timpul unui armistițiu umanitar de 72 de ore.

Mama sa, Leah Goldin, a mărturisit printre lacrimi: „Hadar, te-am așteptat 11 ani. E un timp lung, foarte lung. Nici nu pot explica cum am reușit. De fiecare dată când eram pe punctul de a ceda, cineva din familie se ridica și spunea: Dar ce ar fi spus Hadar?”

„Am văzut declinul moral al Israelului”

Trupul ofițerului, tras într-un tunel de către luptători Hamas, a fost adus în Israel duminică, fiind cel de-al cincilea din ultimii ostatici returnați după atacul din 7 octombrie 2023 și ultima victimă a acelui război care s-a întors acasă.

Discursurile de la ceremonie au amestecat dragostea cu reproșul. Tatăl lui Hadar, Simcha Goldin, a vorbit despre fiul său cu emoție, dar și cu o acuză amară la adresa Israelului: „Timp de 11 ani l-am bandonat pe Hadar în captivitate. Am devenit dependenți de bani, de onoare și de putere. Am văzut declinul moral al Israelului odată cu abandonarea lui”.

Artistul Idan Amedi: Atacul din 7 octombrie putea fi prevenit

Fratele geamăn al ofițerului israelian, Tzur, a vorbit însă despre unitate: „Victoria noastră este că nu renunțăm unii la alții. Toți suntem aici pentru toți. Nimeni nu este lăsat în urmă”.

La ceremonie a fost prezent și cântărețul și actorul Idan Amedi, rănit în Gaza în urmă cu un an, care a cântat un cântec de despărțire intitulat Sfârșit.

El a vorbit deschis despre eșecul guvernului și al serviciilor de securitate israeliene care a dus la atacul Hamas din octombrie, 2023: „Nu a fost o tragedie, a fost un eșec. Folosim cuvântul tragedie pentru dezastre naturale. 7 octombrie a fost orbire voită, în ciuda tuturor avertismentelor scrise pe zid”, a menționat solistul, asemănând un episod biblic din Cartea lui Daniel cu faptul că au fost ignorate toate semnele evidente ale unui atac Hamas înaintea zilei de 7 octombrie 2023.

Tatăl a mulțumit doar armatei, nu și guvernului

În fața miilor de oameni, sora mai mare a lui Hadar, Ayelet, a mulțumit armatei israeliene pentru că a adus acasă trupul fratelui său: „Voi l-ați adus, nu Hamas. Brațele voastre. I-ați redat onoarea pe care o merita!”

Pentru familia ofițerului al cărui trup s-a întors acasă, sfârșitul acestei lungi așteptări nu aduce doar liniște, ci și o lecție despre demnitate, răbdare și puterea de a nu renunța: „Suntem aici datorită a tot ce ne-ai lăsat, Hadar – cine ești tu și ce ai învățat lumea să fie” a spus mama sa. „Și totuși, o parte din mine tot așteaptă să apari și să spui: Totul e bine, mamă”.

Tatăl a declarat că este recunoscător doar armatei „și nimănui altcuiva” pentru aducerea fiului său acasă. „Amintiți-vă mereu zâmbetul lui Hadar. Tot ce putem face este să-i urmăm exemplul – să fim puțin mai buni, puțin mai plini de hadar, de demnitate”, a spus Simcha Goldin.