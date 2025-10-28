Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră

Un nou tabel extins de simulare a pensiei, estimativ, întocmit de gandul.ro, arată ce venituri pot primi pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră.

Pentru această simulare a fost folosită formula publică de calcul a pensiei. De asemenea, a fost utlizat ca referință pentru calculul punctajului câștigul salarial mediu brut utilizat în fundamentarea bugetului pentru 2025 (8.620 lei).

Calcule orientative:

Salariu brut de 2.000 de lei, cu 35 de ani de vechime – se estimează o pensie de 1.307 lei.

Salariu brut de 2.000 de lei, cu 40 de ani de vechime – se estimează o pensie de 1.869 de lei.

Salariu brut de 4.000 de lei, cu 30 de ani de vechime – se estimează o pensie de 1.563 de lei.

Salariu brut de 4.000 de lei, cu 35 de ani de vechime – se estimează o pensie de 2.044 de lei.

Salariu brut de 6.000 de lei, cu 30 de ani de vechime – se estimează o pensie de 2.197 de lei.

Pensii estimative pentru salarii brute de 8.000 și 12.000 de lei:

Salariu brut de 8.000 de lei, cu 30 de ani de vechime – pensie estimată la 2.828 de lei.

Salariu brut de 12.000 de lei, cu 20 de ani de vechime – pensie estimată la 2.533 de lei.

Pentru un salariu brut de 12.000 de lei, cu 30 de ani de vechime, se estimează o pensie de 4.096 de lei.

Pensia poate fi estimată la 6.088 de lei, dacă salariul brut de 12.000 de lei este constant, având o vechime de 40 ani de muncă.

Aceste simulări sunt pur orientative, având la bază un salariu constant pe toată cariera. Nu includ, în schimb, nu includ perioade asimilate, condiții speciale, indexări viitoare, contribuţii Pilon II, corecții sau erori individuale.