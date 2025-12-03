Furnizorii fac apel la stat să finalizeze plata sumelor aferente schemei de plafonare a facturilor la energie și gaze naturale. Restanțele sunt de ordinul miliardelor de lei

Schema de plafonare și compensare a prețurilor la energie electrică a expirat la 1 iulie, dar plata diferenței de prețuri, suportate de furnizori, nu s-a finalizat, iar la acestea se adaugă și cele aferente schemei la gaze naturale, în vigoare până la 31 martie anul viitor, au reiterat, miercuri, reprezentanții furnizorilor, care sunt obligați să se împrumute la bănci ca să acopere necesarul de finanțare.

AFEER, înfiinţată în anul 2006, are 45 de membri, furnizori şi traderi licenţiaţi şi activi pe piaţa de energie electrică și 18 membrii de pe piața gazelor naturale, care asigură furnizarea energiei atât către consumatori persoane fizice, cât şi către IMM-uri şi consumatori din toate categoriile de agenţi economici care activează în România, cu o cotă de piaţă de circa 85% din consumul final de electricitate respectiv de gaze naturale.

Sume încă nevalidate de ANRE

Sumele pe care le datorează statul furnizorilor se ridică la aproximativ 7 miliarde de lei, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu presa de specialitate.

„Ultima lună care este aproape complet închisă în ceea ce privește verificările este ianuarie 2024, ar fi undeva nedecontat până acuma cam 7 miliarde de lei, care sunt în general sume care nu au fost confirmate încă de ANRE, sunt în curs de confirmare. Este o estimare venită din piață, de la mai mulți furnizori și pro rata, nu poți să știi niciodată o sumă fixă, fiindcă abia după ce face confirmarea ANRE a sumelor”, a declarat Laurențiu Urluescu.

În același timp, statul a încasat sume consistente odată cu creșterea prețurilor la energie – generată de crizele declanșate de pandemia de COVID-19, dar mai ales de războiul din Ucraina – implicit schemele de ajutor instituite.

Conform calculelor AFEER, statul a încasat din schema de ajutor a consumatorilor și toate schemele legate de plafonare a prețurilor undeva la cel puțin 80 de miliarde de lei, dintre care în 2024 undeva la 12 miliarde, la care se adaugă cele calculate pe anii trecuți, respectiv în 2022, 46 de miliarde și, în 2023, 22 de miliarde de lei.

Printre principale surse ale încasărilor se numără dividendele și taxa pe valoare adăugată. O actualizare a sumelor și pentru acest an va fi realizată și publicată în prima parte a anului viitor, a explicat Laurențiu Urluescu.

Cât a plătit statul

Statul și-a asumat, prin schemele de ajutor destinate consumatorilor, să suporte diferența dintre prețurile plafonate, care se regăseau în factură, și cele reale, din contractul propriu zis, costuri care sunt suportate în prima fază de furnizori, sunt validate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), după care sunt transmise celor două entități care fac plățile, în baza unor bugete alocate. Instituția responsabilă pentru decontarea sumelor aferente consumatorilor casnici este Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar pentru cei non-casnici, Ministerul Energiei.

Potrivit celor mai recente date ale ANRE, publicate miercuri, în săptămâna 24 – 28 noiembrie, ANRE a verificat şi a avizat spre decontare suma totală de 2.089.914,70 de lei, astfel:

38.211,49 RON către Ministerul Muncii – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), aferentă cererilor de decontare pentru energia electrică destinată clienților casnici.

52.014,34 RON către Ministerul Muncii, ANPIS, aferentă cererilor de decontare pentru gaze naturale destinate consumatorilor casnici.

1.999.688,87 RON către Ministerul Energiei, pentru cererile de decontare energie electrică aferente consumatorilor noncasnici.

Din informațiile obținute de Mediafax, sumele decontate de stat, valabile la data de 8 septembrie, erau de peste 27,5 miliarde de lei pentru decontarea diferențelor de preț din schemele de plafonare reglementate încă din 2021.

Din totalul de 27,5 miliarde de lei, aproximativ 21,5 de miliarde de lei sunt sumele decontate pentru energie electrică și peste 6 miliarde de lei, pentru gaze naturale.

Schema de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale este încă în vigoare până la 31 martie 2026. Până la acea dată statul mai acordă, începând din 1 iulie, ajutorul de 50 de lei pentru facturile la curent ale românilor cu venituri mici.

Nu există un termen-limită până la care statul trebuie să își plătească datoriile, acest demers fiind condiționat de bugetele stabilite cu această destinație. Singurul termen păstrat în lege este luna decembrie 2026, până la care se pot face regularizările eferente ordonanțelor de urgență care au introdus schemele de plafonare si compensare.