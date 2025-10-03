Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat: „Înainte să găsească idei șugubețe, să plătească datoriile”

Propunerea ministrului Energiei lansată în spațiu public, drept un proiect care ar urma să fie discutat în coaliție, ar însemna ca persoanele ale căror venituri lunare se situează între 2.500 și 3.000 de lei să poată beneficia, în perioada rece a anului, de o limitare a costului energiei electrice la 1 leu/kwh. Ministrul a accentuat că această inițiativă are scopul de a atenua impactul creșterii prețurilor asupra locuințelor deja afectate și a menționat că se ia în considerare și măsura blocării deconectării de la rețea pentru consumatorii care nu reușesc să achite facturile.

„Orice posibilă plafonare la 1 leu este nesustenabilă. În momentul de față în factura clientului casnic, undeva până în 0,8 lei/KWh, sunt alte taxe, tarife și contribuții reglementate. Deci energia, dacă ar fi să fie plafonată la 1 leu/kwh, ar însemna că energia pură ar trebui să fie undeva la 0,2 lei/kwh și în momentul de față la 200 lei/Mwh, echivalentul lui 0,2 lei/kwh, nu găsești energie în piață”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), pentru Mediafax, cu ocazia Conferinței anuale InvesTenergy „Energie cu responsabilitate”.

Ultima lună decontată de stat este ianuarie 2024

Potrivit președintelui AFEER, proiectul ministrului – care nu a detaliat forma prin care s-ar implementa acest preț – este decontarea diferenței de preț.

„Singura soluție este cu decontarea diferenței. Dar având în vedere că, pe schema veche, care s-a terminat la 1 iulie, încă mai sunt vreo 7 miliarde datorie a statului către furnizori – care, mă rog, pot să vă zic că ultima lună decontată este ianuarie 2024, deci avem vreo 20 de luni întârziere – deci aș face un apel către stat întâi, înainte să găsească idei șugubețe, să plătească datoriile.

Creșterea prețurilor la energie – generată de crizele declanșate de pandemia de COVID-19, dar mai ales de războiul din Ucraina – implicit schemele de ajutor instituite, a adus câștiguri semnificative statului, de 80 de miliarde de lei, conform calculelor AFEER.