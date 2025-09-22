Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii

Peste 97.000 de români au apelat la funcționarii de la Poșta Română pentru a-i ajuta să își depună cererile pentru tichetele de energie, respectiv cei 50 de lei lunar pentru acoperirea facturii la curent electric, conform celor mai recente date transmise la solicitarea Mediafax de directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, Daniela Moroșanu.

Mai exact, la data de 19 septembrie, din domeniile de e-mail ale Poștei Române, a reieșit că au fost înregistrare 87.360 de cereri validate și 9.722 de cereri invalidate.

„Precizăm că nu există posibilitatea tehnică de defalcare a acestor cereri pe județe sau unități administrativ-teritoriale, ci doar în funcție de domeniul de e-mail prin care au fost transmise către ANPIS”, a precizat directorul general al instituției, în răspunsul transmis luni.

Șefa ANPIS a amintit că, potrivit OUG 35/2025 care reglementează schema de ajutor pentru consumatorii aflați într-o situația de sărăcie energetică, reprezentanții oficiilor poștale „au obligația de a asigura suportul logistic și se personal calificat necesar pentru acordarea de asistență solicitanților în vederea completării formularului de solicitare a sprijinului și încărcării formularelor/documentelor de solicitare a sprijinului în aplicația EPIDS”.

Actul normativ a fost inițiat de Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Contactați anterior de reporterul Mediafax, reprezentanții Poștei Române au transmis că nu pot furniza nicio informație cu privire la acest subiect, invocând clauze de confidențialitate.

„Compania Națională „Poșta Română” are în derulare un contract de natură comercială cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Acest contract conține clauze de confidențialitate, motiv pentru care vă recomandăm să adresați întrebările direct instituției beneficiare. Reiterăm faptul că Poșta Română este o societate comercială care activează pe o piață concurențială, se autofinanțează prin relațiile de afaceri cu clienții săi și nu beneficiază de finanțare de la bugetul de stat”, au răspuns, pe 16 septembrie, oficialii Poștei Române.

Câte cereri s-au depus, câte sunt validate și câte tichete au fost de fapt emise

Potrivit statisticilor în timp real din platforma realizată de specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) consultate de Mediafax, până în prezent au fost depuse 748.186 de cereri, dintre care au fost verificate și pentru care au fost emise tichete 443.541 de solicitări.

Alte 132.600 sunt în stadiul de verificate, 74.809 au fost invalidate și 97.068 au fost anulate.

De asemenea, 168 au fost încetate în baza art. 13 din actul normativ, care vizează situații atipice în care se schimbă condițiile în care a fost acordat sprijinul:

(1) În cazul în care intervin modificări în componența familiei, altele decât decesul unui membru, cererea existentă își încetează efectele și se depune o nouă solicitare în aplicația EPIDS.

(2) În cazul în care solicitanții declarați eligibili pentru un anumit loc de consum își schimbă adresa, pentru a beneficia de sprijin, cererea existentă își încetează efectele și se reia procesul de solicitare în aplicația EPIDS.

(3) În cazul în care se înregistrează decesul persoanei singure beneficiare de sprijin, cererea aferentă locului de consum nu mai este valabilă, de la data înregistrării decesului.

Astfel, din totalul de 443.541 de beneficiari cu tichete emise până la data publicării articolui, pe 19 septembrie, ANPIS a efectuat plata pentru primii 274.541 beneficiari de tichet de energie, pentru două luni, deci 100 de lei, însumând o valoare totală de 27.384.900 lei.

Prin urmare, începând de marți, 23 septembrie 2025, aceștia vor putea utiliza suma pentru plata facturilor de energie electrică aferente lunilor iulie și august.

Termen-limită pentru facturile din iulie și august: 27 septembrie

Persoane care cred că se încadrează să primească sprijinul de la stat pentru plata facturilor la energie au termen până pe 27 septembrie pentru a depune cererilor raportate la perioada iulie și august.

„Îi îndemn pe toți cei care nu au aplicat până acum pentru tichetele de energie să o facă. De asemenea, îi rog pe cei care pot să-i ajute pe cei vulnerabili, care nu s-au înscris până acum, să-i sprijine să se înscrie în aplicație”, declara ministrul Muncii, Florin Manole, pe 19 septembrie.

După data de 27 septembrie, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care este depusă cererea, până la 31 martie 2026, când expiră acestă schemă de sprijin, dar și schema de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale.

Voucherele se acordă, la cererea beneficiarului, pentru persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei și pentru familiile cu un venit net lunar/membru de familie de maximum 1.784 lei.

Tichetul nu trebuie prezentat la achitarea facturii în oficiile poștale, nu este transmisibil și nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum, în afara celui pentru care a fost acordat.

Conform estimărilor oficiale ale Ministerului Energiei, aproximativ 2,1 milioane de gospodării, respectiv peste 4 milioane de români, vor putea beneficia de voucherele de câte 50 de lei, măsură cu un impact bugetar de aproape un miliard de lei.

Banii cuveniți pot fi folosiți oricând, pentru facturile la curent, timp de 12 luni de la data ultimei încărcări a cardului. Practic, se aplică pentru consumul din perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026, încă 12 luni după acest termen. Astfel, ultima oară când se poate folosi cardul, dacă se încadrează în barem pentru toate lunile, este 31 martie 2027.