Statul are încă restanțe de miliarde de lei pentru compensarea facturilor pentru perioada în care acestea au fost emise cu un preț plafonat.

Prețul la energie electrică a crescut în facturile români de la 1 iulie, când a expirat schema de plafonare și compensare a prețurilor.

Mai concret, în facturile consumatorilor este luat în calcul prețul reliberalizat al energiei, și nu cel plafonat, stabilit în funcție de trei tranșe de consum.

Înainte de 1 iulie, conform actelor normative succesive care au reglementat schema de plafonare începând din anul 2022, diferența dintre prețul real și cel plafonat este acoperită de stat, după ce sumele sunt verificate și validate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Responsabil pentru decontarea sumelor aferente consumatorilor casnici este Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar pentru cei non-casnici, Ministerul Energiei, care au transmis cele mai recente date la solicitarea Mediafax.

„Schema de compensare a fost susținută de furnizori”

De la momentul facturării și până la aceste diferențe sunt însă suportate de furnizori, după cum au atras atenția în mod repetat organizațiile reprezentative.

„Prin măsurile de plafonare adoptate de autorități, consumatorii casnici au plătit prețuri subvenționate, de 0,68 lei, 0,80 lei sau maximum 1,30 lei/kWh, în funcție de tranșa de consum. Practic, diferența dintre prețul real și tariful achitat de client era acoperită de la bugetul de stat. În practică, schema de compensare a fost susținută de furnizori, statul având încă de decontat acestora aproximativ 6–8 miliarde de lei. Odată cu eliminarea acestei subvenții, întreaga valoare a facturii este suportată integral de către consumator”, transmitea Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER) într-un comunicat de presă transmis pe 26 august, în contextul în care în cutiile poștale ale românilor începuseră să intre facturile cu consumul aferent lunii iulie, cu prețul reliberalizat.

Și Daniela Dărăban, director executiv al Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) – care dețin aproximativ jumătate din piața de furnizare a energiei electrice din România –explica, într-un interviu pentru Mediafax publicat pe 1 septembrie, că prețurile de pe piața angro nu au crescut la 1 iulie 2025, ci până la 1 iulie, statul a ținut facturile artificial mai mici, acoperind diferența față de prețul real din piață.

„Această datorie către furnizori s-a acumulat și a ajuns la aproximativ 7 miliarde lei. Odată eliminată plafonarea, facturile reflectă din nou costul real al energiei electrice – un cost care exista și înainte, dar era ascuns. Plafonarea a fost o măsură excepțională, gândită pentru a atenua șocul global al pieței energiei. Însă, menținută timp de patru ani, ea a creat distorsiuni: a rupt legătura dintre preț și consum, a descurajat investițiile în eficiență energetică, a transferat costurile către furnizori și bugetul public, iar odată introdusă, ea a devenit foarte greu de retras pentru că a creat așteptări nerealiste în rândul consumatorilor”, a explicat Daniela Dărăban.

Cât a plătit și cât mai are de decontat statul

Din informațiile transmise la solicitarea Mediafax, statul, prin ANRE, mai are de validat și ulterior de decontat, prin Ministerele Energiei și al Muncii, peste 4,7 de miliarde de lei.

Reprezentanții Ministerul Energiei au răspuns, pe 29 august, la solicitarea Mediafax că, la data de 28 august, Ministerul Energiei nu are sume eligibile pentru plată și neachitate aferente facturilor consumatorilor noncasnici.

„În contextul viitoarelor plăți, comunicăm că sunt înregistrate cereri de decontare pentru care s-a achitat avansul de 40% în conformitate cu prevederile OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, care sunt în analiză la ANRE în vederea verificării și validării sumelor solicitate la compensare. Valoarea totală rămasă de plată a acestor cereri după validarea de către ANRE este de aproximativ 1,1 miliarde de lei”, au precizat oficialii Ministerului Energiei.

Și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale au detaliat stadiul compensărilor, într-un răspuns primit vineri, 5 septembrie, la solicitarea trimisă pe 29 august.

Potrivit oficialilor, la data de 4 septembrie, situația plăților efectuate și a sumelor aflate în curs de analiză era următoarea:

194.755.640,43 de lei – reprezintă avans de 40% din valoarea sumelor solicitate de furnizori prin cererile de decontare depuse în perioada 14 iulie – 29 august 2025, precum și suma aferentă valorilor de compensație comunicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) la data de 14 august 2025;

Sume aflate în analiză la ANRE:

3.215.947.200,48 de lei – reprezintă diferența de plată dintre sumele solicitate de furnizori și avansul de 40% achitat de ANPIS; sumele pot suferi modificări în funcție de valoarea finală transmisă de către ANRE;

429.796.013,63 de lei – reprezintă valoarea cererilor de regularizare aferente perioadei aprilie 2022 – august 2024, depuse de furnizori până la data de 31 iulie 2025, aflate de asemenea în proces de analiză la ANRE.

„Prin urmare, la data de 04.09.2025, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are de achitat către furnizorii de energie suma de 194.755.640,43 lei, diferența totală de 3.645.743.214,11 de lei urmând a fi achitată ulterior, în conformitate cu art. 9 alin. (10) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare, după validarea sumelor de către ANRE (conform Anexei nr. 4 a ordonanței) și după transferul fondurilor corespunzătoare de către Ministerul Finanțelor în contul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială”, au conchis oficialii Ministerului Muncii.

Din informațiile Mediafax, ANRE a validat o sumă totală de peste 27,5 miliarde de lei pentru decontarea diferențelor de preț din schemele de plafonare reglementate încă din 2021.

Este vorba de OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării” și „succesoarea” ei, OUG nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Din acest total, aproximativ 21,5 de miliarde de lei sunt sumele decontate pentru energie electrică și peste 6 miliarde de lei, pentru gaze naturale.

Schema de plafonare și compensare a prețurilor la gaze naturale este încă în vigoare până la 31 martie 2026, dată până la care statul acordă ajutorul de 50 de lei pentru facturile la curent ale românilor cu venituri mici.