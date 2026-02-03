Deputatul USR Bogdan Rodeanu: Poate privesc lucrurile mai pesimist, dar realitatea e greu de îndulcit

Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj critic la adresa statului, la începutul noii sesiuni parlamentare.

„Început de an, o nouă sesiune parlamentară și o situație de moment clară: un stat care a cheltuit prea mult, a amânat reforme, a complicat lucruri simple și a cerut prea des răbdare cetățenilor fără să ofere rezultate pe măsură. Tocmai de aceea, miza acestui început de sesiune nu este spectacolul politic, ci continuitatea muncii serioase și a reformelor care nu mai pot fi amânate. Poate privesc lucrurile mai pesimist, dar realitatea e greu de îndulcit.

Multe dintre reformele despre care vorbim astăzi nu sunt despre progres spectaculos, ci despre supraviețuirea statului. Despre a ține România în picioare după ani de decizii greșite, amânări și risipă”.

Condiții de bază ca statul să funcționeze, nu promisiuni de lux

Deputatul USR, Bogdan Rodeanu, face trimitere la fosta conducere a țării și susține că refaorma statului este, acum o necesitate.

„Am găsit la guvernare un stat obosit, încărcat de cheltuieli inutile, cu reguli schimbate prea des și cu instituții care se mișcă greu, uneori fără direcție. În acest context, reforma nu mai este o opțiune ideologică, ci o necesitate simplă: dacă nu repari acum, mâine se rupe. Dar poate cea mai grea și mai necesară parte rămâne reforma statului. Un stat mai suplu, mai eficient, mai puțin risipitor”, a scris Rodeanu.

Deputatul afirmă în mesjul său, că instituțiile care se suprapun și consumă bani publici fără rezultate trebuie reformate sau desființate. Administrația trebuie să fie mai puțin stufoasă și mai funcțională.

Bogdan Rodeanu face și o trecere în revistă a domeniilor unde se impune luarea unor decizii.

„Justiția trebuie corectată acolo unde a fost slăbită. Apărarea națională, urbanismul, gestionarea resurselor naturale – toate cer decizii clare, asumate, nu amânări strategice. Măsurile pe care le discutăm sunt, în esență, un minim necesar. Sunt lucruri care trebuiau făcute demult și care acum nu mai pot fi evitate. Stabilitatea pentru oameni, reguli clare pentru economie, ordine în administrație – toate sunt condiții de bază ca statul să funcționeze, nu promisiuni de lux. Abia după ce oprești pierderile, pui ordine și recâștigi controlul, poți vorbi cu adevărat despre dezvoltare. Până atunci, munca noastră este una de responsabilitate” a transmis deputatul USR.

În încheierea mesajului transmis după revenirea parlamentarilor în activitate, Bogdan Rodeanu transmite că responsabilitatea ce le revine este aceea de a reface încrederea și mai ales de a evita colapsul.