Guvernul: Negocierile Romgaz–Ameropa pentru preluarea combinatului Azomureş vor începe în curând

Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Ameropa Grains România, care deține Combinatul Azomureș.

În cadrul discuțiilor s-a făcut o analiză a stadiului dialogului între companiile Romgaz și Ameropa Grains România, având ca obiect achiziționarea complexului de producere a îngrășămintelor chimice Azomureș.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Executiv, negocierile dintre cele două companii vor începe în curând, în vederea identificării unei soluții pentru încheierea tranzacției, cu respectarea prevederilor legale, cadrului corporativ aplicabil și intereselor legitime ale cumpărătorului.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat reprezentanții Romgaz, Aristotel Jude și Răzvan Popescu.

Context

Cumpărarea celui mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa din 2012, este una dintre investițiile avute în vedere de Romgaz ca parte a strategiei de diversificare a activității, după ce contractul pentru serviciile de consultanță în acest sens a fost semnat în iulie 2025.

Romgaz este o companie controlată de statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, pachetul majoritar de acțiuni (70,0071%) și este listată la Burse de Valori București.