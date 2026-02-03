Prima pagină » Politic » Guvernul: Negocierile Romgaz–Ameropa pentru preluarea combinatului Azomureş vor începe în curând

Guvernul: Negocierile Romgaz–Ameropa pentru preluarea combinatului Azomureş vor începe în curând

Premierul Ilie Bolojan a discutat, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Ameropa Grains România, compania care deţine Azomureş, despre stadiul dialogului cu Romgaz privind achiziţia combinatului producător de îngrăşăminte chimice.
Guvernul: Negocierile Romgaz–Ameropa pentru preluarea combinatului Azomureş vor începe în curând
Sursa foto: Guvernul României
Diana Nunuț
03 feb. 2026, 11:10, Politic

Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Ameropa Grains România, care deține Combinatul Azomureș.

În cadrul discuțiilor s-a făcut o analiză a stadiului dialogului între companiile Romgaz și Ameropa Grains România, având ca obiect achiziționarea complexului de producere a îngrășămintelor chimice Azomureș.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Executiv, negocierile dintre cele două companii vor începe în curând, în vederea identificării unei soluții pentru încheierea tranzacției, cu respectarea prevederilor legale, cadrului corporativ aplicabil și intereselor legitime ale cumpărătorului.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat reprezentanții Romgaz, Aristotel Jude și Răzvan Popescu.

Context

Cumpărarea celui mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa din 2012, este una dintre investițiile avute în vedere de Romgaz ca parte a strategiei de diversificare a activității, după ce contractul pentru serviciile de consultanță în acest sens a fost semnat în iulie 2025.

Romgaz este o companie controlată de statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, pachetul majoritar de acțiuni (70,0071%) și este listată la Burse de Valori București.

 

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Bolojan, scos din minți de speculațiile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro! ”Vă rog să nu mai mințiți”
Gandul
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
Libertatea
La ce folosește găurica de la capătul unghierelor. Puțini români știu ce rol are, de fapt
CSID
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
Promotor