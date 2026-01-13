Romgaz, avertisment pentru Azomureș, care a anunțat că nu a primit o ofertă angajantă de cumpărare: „Informarea de presă nu poate conduce la sensibilizare”

Derularea procesului de achiziție a combinatului Azomureș a fost readusă în prim plan de oficialii companiei de la Târgu Mureș, marți, într-un comunicat de presă că procesul de achiziție a activelor Azomureș de către Romgaz nu a înregistrat progrese și că aceasta nu a transmis o ofertă angajantă, apreciind că, din perspectiva sa, procesul de due diligence a fost finalizat.

Cumpărarea celui mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa din 2012, este una dintre investițiile avute în vedere de Romgaz ca parte a strategiei de diversificare a activității, după ce contractul pentru serviciile de consultanță în acest sens a fost semnat în iulie 2025.

Romgaz este o companie controlată de statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, pachetul majoritar de acțiuni (70,0071%) și este listată la Burse de Valori București.

„Deja am avut întâlnirile on site și se lucrează pe toate palierele, economic, tehnic și de mediu. Targetul nostru este finalul anului, dar depinde de informațiile puse la dispoziție de vânzător și evident de analizele tehnice și economice”, explica Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, în august, într-o declarație pentru Mediafax.

600 de angajați ar urma să fie trimiși în șomaj tehnic

Oficialii Azomureș au susținut în comunicatul de marți că Romgaz nu a depus până la acest moment o ofertă de preluare a combinatului, așa cum indica inițial, prin urmare câteva sute de angajați vor fi trimiși în șomaj tehnic.

„În lipsa unui parcurs clar și credibil, această amprentă de forță de muncă nu mai poate fi susținută la nivelurile actuale. În consecință, Azomureș va implementa următoarele măsuri în perioada imediat următoare: aproximativ 600 de angajați vor fi plasați în șomaj tehnic, cu obiectivul de a evita concedieri permanente, în timp ce sunt analizate soluții viabile și sustenabile; contractele majore de mentenanță și servicii vor fi suspendate sau reduse semnificativ, ceea ce va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor care își desfășoară activitatea aproape permanent pe platforma Azomureș. În pofida acestor reduceri, instalațiile rămân pregătite din punct de vedere tehnic pentru repornire, sub rezerva fezabilității economice. În luna decembrie, Azomureș a obținut o nouă Autorizație Integrată de Mediu, rezultat al investițiilor continue din ultimii zece ani, care depășesc 300 de milioane de euro”, arată Azomureș într-un comunicat de presă citat de presa locală.

Potrivit datelor oficiale, platforma industrială, situată în Târgu Mureș, se întinde pe o suprafață de 100 de hectare și cuprinde un complex de instalații de producere a îngrășămintelor pentru agricultură – NPK, azotat de amoniu, nitrocalcar, uree granulată – și a unor produse industriale – melamină, uree tehnică, apă amoniacală, acid azotic și altele.

Romgaz a transmis un interval de preț

Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, și directorul general adjunct, Aristotel Jude, au reacționat față de poziția publică a combinatului, implicit modul în care compania a prezentat contextul operațional, referindu-se la incertitudinea privind aprovizionarea cu gaze și potențialele implicații sociale și economice ale întârzierilor în adoptarea deciziilor.

Șefii celui mai mare producător de gaze naturale din țară au transmis că RomgazZ este o companie listată la Bursa de Valori București, deținută majoritar de statul român, care acționează într-un cadru corporativ coerent și sustenabil dezvoltării și realizării obiectivelor companiei.

„Romgaz nu acționează și nu realizează formalități corporative doar pentru a satisface interesele intrinseci ale unui terț vânzător. Romgaz își desfășoară demersurile corporative cu rigoare și echilibru, asigurânduse că nicio decizie nu ar afecta interesele economice ale companiei”, se arată în precizările de presă.

În acest context, pentru o corectă informare, Romgaz a anunțat că a transmis către Azomureș o scrisoare prin care a informat-o cu privire la un interval de preț propus pentru achiziția activelor Azomureș, cu precizarea că, în cazul în care acest interval de preț ar fi acceptat, părțile ar putea intra în negocieri extinse cu privire la termenii și condițiile tranzacției.

„Credem cu tărie că informarea de presă a Azomureș în raport cu Romgaz nu poate conduce la sensibilizare, în sensul acceptării oricărui preț pentru o astfel de tranzacție. Tranzacțiile complexe precum achiziția activelor Azomureș trebuie negociate și fundamentate de Romgaz conform procedurilor corporative și legislației aplicabile, înainte de supunerea unei astfel de tranzacții spre aprobarea organelor corporative competente”, au subliniat șefii Romgaz.

Astfel, au transmis Răzvan Popescu și Aristotel Jude, ăn cazul în care reprezentanții Azomureș doresc, ei rămân deschiși unui dialog onest și coerent pentru a negocia și fundamenta, conform procedurilor corporative și legislației aplicabile, achiziția activelor Azomureș.