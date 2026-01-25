Prima pagină » Politic » Gheorghe Ștefănache se retrage de la conducerea USR Galați, dar rămâne activ în Parlament

Gheorghe Ștefănache se retrage de la conducerea USR Galați, dar rămâne activ în Parlament

Gheorghe Ștefănache renunță la conducerea USR Galați pentru a se concentra pe activitatea sa în Parlament.
Gheorghe Ștefănache se retrage de la conducerea USR Galați, dar rămâne activ în Parlament
Sursa foto: Facebook/ Gheorghe Ștefănache
Nițu Maria
25 ian. 2026, 21:44, Politic

Senatorul USR de Galați, Gheorghe Ștefănache, a anunțat duminică seara, printr-o postare pe Facebook, că a luat decizia de a se retrage din funcția de președinte al Organizației Județene a USR Galați.

Gheorghe Ștefănache a spus că va continua să fie membru activ al partidului și că își va concentra eforturile pe activitatea parlamentară. El își asumă responsabilitatea de a reprezenta alegătorii gălățeni.

„Vreme de doi și jumătate, m-am implicat activ în activitatea filialei, într-o perioadă agitată, marcată de nevoia urgentă de repoziționare în comunitate, dar și în contextul numeroaselor campanii electorale. Este un moment de reflecție și consider că a venit timpul ca alți colegi să se ocupe de bunul mers al organizației”, a explicat senatorul.

În perioada următoare, conducerea temporară a Organizației Județene va fi preluată de deputatul Bogdan Rodeanu, actualul președinte al filialei municipale, până la organizarea de noi alegeri, conform statutului USR.

Gheorghe Ștefănache a mai spus, în comunicatul postat, că angajamentul său politic rămâne neschimbat și că va continua să acționeze pentru binele comunității.

„Politica are sens, doar atunci când schimbă în bine viața oamenilor”, a declarat acesta.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Cât costă să trăiești o lună în Los Angeles. Cât plătește un român pentru chirie, facturi, transport, mâncare și asigurare medicală
Gandul
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Libertatea
Horoscop sănătate – luna februarie 2026 | Oboseală cronică și suprasolicitare nervoasă pentru aceste 2 zodii
CSID
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Promotor