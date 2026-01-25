Gheorghe Ștefănache se retrage de la conducerea USR Galați, dar rămâne activ în Parlament

Senatorul USR de Galați, Gheorghe Ștefănache, a anunțat duminică seara, printr-o postare pe Facebook, că a luat decizia de a se retrage din funcția de președinte al Organizației Județene a USR Galați.

Gheorghe Ștefănache a spus că va continua să fie membru activ al partidului și că își va concentra eforturile pe activitatea parlamentară. El își asumă responsabilitatea de a reprezenta alegătorii gălățeni.

„Vreme de doi și jumătate, m-am implicat activ în activitatea filialei, într-o perioadă agitată, marcată de nevoia urgentă de repoziționare în comunitate, dar și în contextul numeroaselor campanii electorale. Este un moment de reflecție și consider că a venit timpul ca alți colegi să se ocupe de bunul mers al organizației”, a explicat senatorul.

În perioada următoare, conducerea temporară a Organizației Județene va fi preluată de deputatul Bogdan Rodeanu, actualul președinte al filialei municipale, până la organizarea de noi alegeri, conform statutului USR.

Gheorghe Ștefănache a mai spus, în comunicatul postat, că angajamentul său politic rămâne neschimbat și că va continua să acționeze pentru binele comunității.

„Politica are sens, doar atunci când schimbă în bine viața oamenilor”, a declarat acesta.