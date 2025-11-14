Dave Burgess, cel care a lansat hitul „Tequila”, a murit la vârsta de 90 de ani

Dave Burgess, liderul trupei premiate cu Grammy și cel care a stat în spatele celebrului hit Tequila, a murit pe 19 octombrie în Dover, Tennessee, la vârsta de 90 de ani, conform necrologului său, anunță DailyMail.

Deși Burgess nu a scris personal piesa, rolul său de conducere în The Champs a modelat grupul care a lansat, pe neașteptate, unul dintre cele mai emblematice hituri instrumentale din istorie.

Un drum surprinzător către un Nr. 1

Înregistrată la finalul anului 1957 înainte ca The Champs să fie o trupă oficială, Tequila a apărut inițial pe partea B a single-ului Train to Nowhere, piesa pe care casa de discuri o vedea drept potențial hit.

DJ-ii de radio au început curând să difuzeze intens melodia instrumentală, propulsând-o pe primul loc în topul Billboard timp de cinci săptămâni consecutive în 1958.

Scrisă de saxofonistul Chuck Rio, piesa a câștigat premiul pentru Best R&B Performance la prima ediție a Premiilor Grammy și a cunoscut un nou val de popularitate odată cu apariția în filmul Pee-wee’s Big Adventure în anul 1985.

Viața dincolo de hitul care a făcut istorie

Burgess, chitarist rockabilly adus de Challenge Records, casa de discuri fondată de Gene Autry, a devenit forța creativă centrală a trupei în perioada ei de maxim succes.

Deși piese ulterioare precum Too Much Tequila nu au egalat impactul hitului original, Burgess a continuat să înregistreze și a relansat The Champs în 2020 cu albumul Tequila Party.

O lungă călătorie artistică și o moștenire personală durabilă

Născut în Los Angeles în 1934, Burgess și-a modificat numele de scenă la începutul carierei și l-a adoptat oficial după succesul piesei Tequila.

S-a căsătorit cu dansatoarea și actrița Deon Adair Raab, iar după declinul succesului muzical, cei doi s-au mutat în Montana pentru a conduce o galerie de artă, înainte de a se stabili în Nashville pentru a rămâne aproape de scena muzicală.

Deși nu a compus Tequila, Burgess a construit un catalog impresionant de peste 700 de melodii și a rămas respectat ca muzician, vânător și pasionat de natură.