Prima pagină » Cultură-Media » Dave Burgess, cel care a lansat hitul „Tequila”, a murit la vârsta de 90 de ani

Dave Burgess, liderul The Champs și custodele hitului Tequila premiat cu Grammy, moare la 90 de ani după decenii de influență în rock and roll-ul timpuriu.
Dave Burgess Sursa: Facebook
Bianca Popa
14 nov. 2025, 12:05, Cultură-Media

Dave Burgess, liderul trupei premiate cu Grammy și cel care a stat în spatele celebrului hit Tequila, a murit pe 19 octombrie în Dover, Tennessee, la vârsta de 90 de ani, conform necrologului său, anunță DailyMail.

Deși Burgess nu a scris personal piesa, rolul său de conducere în The Champs a modelat grupul care a lansat, pe neașteptate, unul dintre cele mai emblematice hituri instrumentale din istorie.

Un drum surprinzător către un Nr. 1

Înregistrată la finalul anului 1957 înainte ca The Champs să fie o trupă oficială, Tequila a apărut inițial pe partea B a single-ului Train to Nowhere, piesa pe care casa de discuri o vedea drept potențial hit.

DJ-ii de radio au început curând să difuzeze intens melodia instrumentală, propulsând-o pe primul loc în topul Billboard timp de cinci săptămâni consecutive în 1958.

Scrisă de saxofonistul Chuck Rio, piesa a câștigat premiul pentru Best R&B Performance la prima ediție a Premiilor Grammy și a cunoscut un nou val de popularitate odată cu apariția în filmul Pee-wee’s Big Adventure în anul 1985.

Viața dincolo de hitul care a făcut istorie

Burgess, chitarist rockabilly adus de Challenge Records, casa de discuri fondată de Gene Autry, a devenit forța creativă centrală a trupei în perioada ei de maxim succes.

Deși piese ulterioare precum Too Much Tequila nu au egalat impactul hitului original, Burgess a continuat să înregistreze și a relansat The Champs în 2020 cu albumul Tequila Party.

O lungă călătorie artistică și o moștenire personală durabilă

Născut în Los Angeles în 1934, Burgess și-a modificat numele de scenă la începutul carierei și l-a adoptat oficial după succesul piesei Tequila.

S-a căsătorit cu dansatoarea și actrița Deon Adair Raab, iar după declinul succesului muzical, cei doi s-au mutat în Montana pentru a conduce o galerie de artă, înainte de a se stabili în Nashville pentru a rămâne aproape de scena muzicală.

Deși nu a compus Tequila, Burgess a construit un catalog impresionant de peste 700 de melodii și a rămas respectat ca muzician, vânător și pasionat de natură.