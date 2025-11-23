Potrivit actualizărilor DeepState, citate de Interfax-Ukraine, forțele ruse au continuat să înainteze în nordul regiunii Harkov. În urma acestor acțiuni, linia de contact dintre cele două armate s-a deplasat în zona Dvuričanske.

Proiectul OSINT indică faptul că presiunea militară a Moscovei se manifestă simultan și pe alte direcții ale frontului din estul și sudul Ucrainei. OSINT se bazează pe informații colectate din surse publice – imagini din satelit, date oficiale, postări online și rapoarte accesibile oricui.

Rusia înaintează în est

În sectorul Donețk, rușii au avansat în apropiere de Lîman, la nord-est de orașul Mîrnohrad. Armata rusă a înaintat și în localitățile Vîsoke și Zelenîi Hai, situate lângă Huliaipole, în regiunea Zaporijjea. La finalul săptămânii au fost raportate și avansuri rusești în Pokrovsk și Stepnohirske, precum și în apropiere de Volodîmîrivka și Șahove.

În ultimele zile, trupele ruse și-au intensificat presiunea pe front. Joi, Moscova a revendicat controlul asupra satului Vesele din Zaporijjea și a anunțat avansuri în satele vecine Zatișșa și Borivska Andriivka, în regiunea Harkiv. Hărțile DeepState arătau atunci o creștere cu peste 24 km² a zonei controlate de Rusia în doar 24 de ore.

Avansul Rusiei este în creștere, indică OSINT

Forțele ucrainene încearcă să stabilizeze linia defensivă în nordul Pokrovskului. Ele dețin poziții importante la sud de calea ferată, considerate esențiale pentru operațiunile viitoare de eliberare. Armata ucraineană a confirmat că Rusia a dislocat în zonă rezerve ale Diviziei 76 Aeropurtate, indicând un efort ofensiv susținut.

În ansamblu, în ultima săptămână Rusia și-a extins controlul teritorial cu o medie de 21 km² pe zi. Ritmul este semnificativ mai accelerat decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor OSINT.