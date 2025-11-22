Ucraina susține că a respins înaintarea trupelor Rusiei în Pokrovsk

„Aceste acțiuni nu au avut succes, iar inamicul este eliminat în zona urbană. Forțele de apărare mențin liniile desemnate în partea de nord a orașului Pokrovsk și controlează pozițiile din sudul căii ferate, care sunt importante pentru continuarea dezocupării”, au transmis reprezentații ucraineni pe rețelele sociale, potrivit SkNews.

Se adaugă că Rusia a încercat să realizeze astfel de avansuri sub acoperirea ceții „de câteva zile”.

În mod similar, neputând cuceri orașul, Rusia ar fi încercat să „ocolească” Pokrovsk și să ajungă și la așezările dincolo de acesta.

În ultimele săptămâni, au existat afirmații și contraafirmații cu privire la câștiguri și pierderi pe linia frontului din partea ambelor tabere.

Pokrovsk este supranumit „poarta de acces către Donetsk”. Dacă Rusia reușește să-l cucerească, acesta ar reprezenta unul dintre cele mai importante câștiguri ale Moscovei în Ucraina de la Avdiivka la începutul anului 2024.

Dacă Rusia ar cuceri orașul, acest lucru ar oferi forțelor lui Vladimir Putin o platformă pentru a avansa și a cuceri noi teritorii, spun analiștii.

Acestea includ orașele-fortăreață cheie Sloviansk și Kramatorsk și capturarea restului de 10% din regiunea Donbas.

Mai mult, Pokrovsk este un nod rutier și feroviar care joacă un rol important în apărarea Ucrainei, astfel încât pierderea lui ar fi o lovitură pentru Kiev.