Anunțul lui Andrii Iermak, mâna dreaptă a lui Zelenski, după ce a demisionat: „Mă voi duce pe front”

Andrii Iermak, fostul șef al biroului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a spus vineri, pentru publicația The New York Post, că vrea să meargă pe front.
Andrii Iermak. Sursa foto: Hepta
29 nov. 2025, 10:42

Andrii Iermak, fostul consilier principal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat pentru The New York Post că vrea să meargă pe front. Afirmația sa vine la câteva ore după ce și-a prezentat demisia din funcție, în urma unei percheziții la domiciliul său efectuate de biroul național anticorupție din Kiev.

„Mă voi duce pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt o persoană onestă și decentă. (…) Sunt dezgustat de mizeria îndreptată împotriva mea și și mai dezgustat de lipsa de sprijin din partea celor care cunosc adevărul. (…) Am fost profanat, iar demnitatea mea nu a fost protejată, în ciuda faptului că mă aflu la Kiev din 24 februarie 2022. Prin urmare, nu vreau să-i creez probleme lui Zelenski; mă duc pe front”, a declarat Andrii Iermak pentru The New York Post.

Anunțul, la câteva ore după demisie

În comentariul său pentru The New York Post, Iermak nu a specificat la ce unitate intenționează să se alăture sau când anume va pleca pe linia de contact.

Mesajul său vine la câteva ore după ce și-a anunțat demisia din funcția de șef al cabinetului  președintelui ucrainean, după ce poliția anticorupție a făcut percheziții în locuința sa.

Perchezițiile, urmate de demisia lui Iermak, au avut loc chiar înainte de întâlnirea programată cu echipa americană care conduce negocierile pentru încheierea războiului Rusiei. În acest sens, Zelenski a reorganizat echipa sa de negociatori însărcinată cu elaborarea planului de pace cu SUA, care merge astăzi în Florida pentru întâlniri cu Steve Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump.

 

