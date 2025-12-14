Prima pagină » Știri externe » Prizonierii eliberați din Belarus spun că nu își regretă faptele

Prizonierii eliberați din Belarus spun că nu își regretă faptele

Doi lideri proeminenți ai opoziției din Belarus, eliberați de autoritățile belaruse în urma unui acord negociat de SUA, au declarat duminică că nu regretă faptele care au dus la încarcerarea lor.
sursa foto: pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
14 dec. 2025, 23:32, Știri externe

Maria Kalesnikava a fost una dintre liderele protestelor de masă din 2020, acuzându-l pe președintele Alexander Lukashenko că a fraudat alegerile pentru al șaselea mandat.

Lukashenko a înăbușit protestele prin acțiuni polițienești de amploare.

Kalesnikava a făcut parte dintr-un grup de prizonieri eliberați care s-au adresat jurnaliștilor într-o locație secretă din Ucraina, la o zi după eliberarea lor.

În total, 123 de prizonieri au fost eliberați, 114 fiind duși în Ucraina și nouă în Lituania.

„Trebuie să faci alegeri dificile”

„Nu, nu regret nimic. Cred că sunt momente în care se ridică anumite întrebări, întrebări dificile, și trebuie să faci alegeri dificile”, a declarat ea, potrivit Nasha Niva citată de Reuters.

„A fost ușor să fac acea alegere dificilă, pentru că eram și rămân convinsă că am susținut ideea corectă… Nu sunt singură. Suntem mulți”.

Kalesnikava, muziciană, a declarat că acum se va dedica muzicii, artei, teatrului, călătoriilor și „comunicării cu oamenii pe care îi iubesc și de care îmi pasă profund”.

Arestată în 2020 și dusă la granița cu Ucraina, ea și-a rupt pașaportul pentru a împiedica deportarea și a fost ulterior condamnată la 11 ani de închisoare sub acuzația de conspirație pentru preluarea puterii.

Viktar Babarika, fost bancher, a fost închis după ce a încercat să candideze împotriva lui Lukasenko. Acesta și-a reafirmat principiile.

„Toată viața mea am făcut ceea ce am considerat că este corect și necesar. În 2020, am făcut, am făcut ceea ce am putut. Te poți învinovăți doar dacă nu ai reușit să duci ceva la bun sfârșit”, a declarat el.

„Nu regret nimic”

„Așadar, nu regret nimic din ceea ce am făcut… Nu am pierdut. Am câștigat. Nu am câștigat premii, dar am devenit mai puternici”.

Babarika nu exclude o revenire în viața publică.

„Dacă Belarus are nevoie de mine, voi încerca să fac ceva pentru Belarus. Dacă familia mea are nevoie de mine, anul viitor voi ieși la pensie”.

Babarika a spus că fiul său Eduard se numără printre cei care rămân prizonieri politici în Belarus. Grupul pentru drepturile omului Viasna estimează că numărul acestora era de 1.227 înainte de eliberarea prizonierilor de sâmbătă.

Eliberarea a fost negociată de John Coale, trimisul președintelui american Donald Trump, Minsk primind o ofertă de relaxare a sancțiunilor.

