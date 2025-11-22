Lukashenko a grațiat 31 de cetățeni ucraineni reținuți în Belarus

Decizia a fost luată în urma unui acord încheiat de Lukashenko cu Donald Trump, la cererea Ucrainei, potrivit lui Eismont.

Ucraina a confirmat că schimbul a avut loc. Treizeci și unu de cetățeni ucraineni, cu vârste cuprinse între 18 și 58 de ani, s-au întors în Ucraina, potrivit The Kyiv Independent.

Centrul de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război din Ucraina. Acesta a precizat că printre civilii eliberați se află persoane cu boli grave, precum cancerul, care au fost condamnate la pedepse cu închisoarea de la doi la 11 ani în Belarus.

„Mulțumim, de asemenea, tuturor agențiilor guvernamentale implicate pentru asistența și colaborarea lor”, a declarat Centrul de coordonare pe site-ul său web.

Eismont nu a dat detalii despre infracțiunile pe care Minsk susține că le-au comis cetățenii ucraineni.

La fel ca aliatul său Rusia, Minsk a arestat cetățeni belaruși și străini pentru libertatea de exprimare, nu numai pentru protestele din 2020.

Sâmbătă, cel puțin 1.184 de prizonieri politici se aflau încă în închisoare în Belarus, fiind supuși torturii, discriminării și izolării, a declarat organizația belarusă pentru drepturile omului Viasna.

Lukasenko a acceptat o serie de grațieri colective, inclusiv eliberarea în iunie a soțului liderului opoziției belaruse Svetlana Tikhanovskaia, în încercarea dictatorului belarus de a repara relațiile cu Occidentul.