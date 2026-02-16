Aplicațiile de întâlniri, folosite în război. Rușii utilizează profiluri false pentru a recruta ucraineni

Serviciile de informații rusești „folosesc profiluri de dating false pentru a recruta cetățeni ucraineni”, a anunțat serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) citat de Sky News. Bărbații ucraineni care cad în capcană sunt puși să furnizeze informații sensibile și să comită sarcini „ilegale”, a susținut SBU.

Ucrainenii au mai anunțat că au observat o creștere a cazurilor în care serviciile speciale rusești recrutează ucraineni și îi obligă să pregătească „atacuri teroriste și sabotaje”.

O metodă constă în trimiterea de scrisori false ucrainenilor de către serviciile de informații rusești, în care spun că se confruntă cu un dosar penal și trebuie să se prezinte în fața anchetatorilor. Ulterior, un reprezentant al serviciilor de informații rusești contactează persoana și îi oferă ajutor pentru a „închide” cazul dacă îndeplinește o anumită sarcină.

De asemenea, ucrainenii care intră în contact cu conturile false de pe platformele de dating online sunt contactați de ruși care se dau drept oficiali din Ucraina. Victimele sunt acuzate că au comunicat informații pe platforma online și pentru a evita „responsabilitatea”, i se oferă să coopereze”, a precizat SBU.

Cetățenii recrutați de serviciile rusești sunt „forțați să comită diverse acțiuni ilegale”, inclusiv achiziționarea de elemente chimice, sabotarea unor instalații importante, fabricarea unor dispozitive explozive artizanale sau incendierea unor vehicule ale forțelor de apărare.

SBU le-a cerut ucrainenilor să fie precauți atunci când sunt contactați de o persoană necunoscută.