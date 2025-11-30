Serviciile secrete ucrainene publică geolocalizarea terminalelor de comunicații militare rusești

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (HUR) anunță descoperirea unor terminale de comunicații ale armatei ruse amplasate pe linia de contact și în afara Ucrainei.

HUR a prezentat hărți care includ majoritatea acestor puncte, cu un terminal plasat în Georgia și două în Africa.

„Serviciile de Informații militare naționale acordă o atenție considerabilă expunerii și urmăririi mișcării punctelor de control inamice, încercând să extragă maximum de informații din acestea și, în condiții favorabile, să distrugă conducerea inamică”, precizează instituția.

Prin combinarea datelor tehnice cu metode operaționale, HUR afirmă că a identificat aceste terminale speciale și securizate, ceea ce a dus la expunerea rețelelor de comunicații ale Forțelor Armate Ruse.

După o analiză îndelungată asupra informațiilor extrase din aceste surse, HUR a anunțat că a decis publicarea geolocalizării lor și intenția de a le elimina.

„Atâta timp cât agresiunea rusă împotriva Ucrainei continuă, inamicul nu va avea un loc sigur în niciun colț al lumii. Glorie Ucrainei!”, a declarat HUR, conform Kyiv Post.

Georgia respinge acuzațiile privind existența unui terminal rus pe teritoriul său

Autoritățile din Tbilisi au reacționat imediat.

Serviciul de Securitate al Statului (SSG) din Georgia a negat prezența unui astfel de terminal pe teritoriul georgian și a spus că „nu a primit astfel de informații” de la partenerii ucraineni.

SSG susține că declarația Ucrainei se referă doar la terminale aflate lângă linia frontului și în Africa, iar un marcaj de pe hartă ar fi creat „loc pentru interpretări incorecte” în cazul Georgiei.

„Unele platforme media și anumiți activiști au răspândit informații false, susținând că serviciile secrete ucrainene indică prezența unor terminale de comunicații securizate rusești pe teritoriul Georgiei. Niciunul dintre acești reprezentanți ai mass-media nu a solicitat clarificări către SSG. Nici noi nu am primit astfel de informații de la Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Declarația lor publicată menționează doar linia frontului ucrainean și Africa. Harta atașată declarației, însă, a permis o interpretare greșită a Georgiei. Lucrăm proactiv pentru a determina ce a cauzat publicarea materialelor care au permis anumitor grupuri să urmeze o narațiune falsă și antistatală”, a declarat SSG.