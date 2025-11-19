Ancheta SBU, care vizează posibile crime de război rusești în Pokrovsk, se bazează pe o interceptare radio publicată de Kyiv Post, înregistrare ce surprinde ordine directe date de un comandant rus subordonaților săi.

Interceptare radio care indică „scuturi umane” folosite de armata rusă

În dialogul interceptat, comandantul ordonă soldaților să forțeze un bărbat, o femeie și un copil de 13 ani să meargă în fața trupelor ruse care încercau să pătrundă în zonele urbane ale orașului Pokrovsk, situat pe linia frontului din regiunea Donețk. Civilii erau împinși în clădiri pentru a „verifica” existența rezistenței ucrainene, fiind transformați astfel în scuturi umane, o practică considerată crimă de război.

Potrivit SBU, incidentul a avut loc pe 10 noiembrie, când grupuri de asalt ale Batalionului 1 de pușcași motorizați din Regimentul 506 au încercat să avanseze pe direcția sud-estică a orașului. Ancheta continuă, iar procurorii din Donețk strâng probe pentru identificarea tuturor militarilor implicați.

A doua interceptare. Ordine de a împușca civilii care încercau să fugă

Acest incident se alătură unei alte interceptări publicate luna trecută de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR), în care un comandant al Brigăzii 30 de pușcași motorizați ordonă deschiderea focului asupra civililor care încearcă să părăsească zona de luptă. Conform înregistrării, soldaților li s-a spus să nu permită nimănui să treacă și să tragă asupra oricui transportă bagaje mari.

HUR afirmă că aceste ordine se înscriu într-un model larg de violență sistemică, care ar demonstra caracterul deliberat al crimelor de război rusești în Pokrovsk și în întreaga regiune. Rusia a negat în mod repetat autenticitatea interceptărilor publicate de Ucraina.