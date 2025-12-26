Atacuri rusești în Uman și Harkov: cel puțin 2 morți și 14 răniți

Atacurile Rusiei asupra orașelor Uman și Harkov au ucis cel puțin două persoane și au rănit 14 persoane, au anunțat autoritățile locale vineri, 26 decembrie.

Regiunea Harkov a fost vizată de trei bombe ghidate KAB, una dintre ele lovind orașul Harkov, a transmis guvernatorul Oleh Syniehubov, conform Kyiv Independent.

Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte opt, inclusiv o fetiță de 9 luni, au fost rănite, a precizat Oleh Syniehubov.

Primarul din Harkov, Ihor Terehov, a afirmat că un atac a lovit „cel mai aglomerat drum” al orașului.

„Mai multe mașini sunt în flăcări, iar geamurile clădirilor din apropiere au fost sparte. În mașinile care ardeau se aflau oameni”, a spus Ihor Terehov.

Guvernatorul Oleh Syniehubov a declarat că la locul atacului nu există instalații militare, „doar clădiri civile”.

În regiunea Cerkasî, centrul Ucrainei, orașul Uman a fost lovit de o rachetă vineri, rănind șase persoane, inclusiv doi copii, a declarat guvernatorul Ihor Tabyrets.

„Conform datelor preliminare, cel puțin cincizeci de case au fost avariate”, a spus Tabyrets.