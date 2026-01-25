Rusia recrutează masiv luptători străini pentru războiul din Ucraina

Videoclipuri apărute la începutul lunii ianuarie pe rețelele sociale, care par să arate recruți africani maltratați de ofițeri ruși și folosiți în misiuni extrem de periculoase, au atras atenția comunității internaționale. Deși autenticitatea imaginilor nu a fost confirmată, oficialii ucraineni avertizează că Rusia recrutează luptători străini pentru războiul din Ucraina pe care îi consideră „de unică folosință”.

Potrivit cercetătoarei Karen Philippa Larsen de la Institutul Danez pentru Studii Internaționale, principala motivație a luptătorilor străini nu este ideologică, ci financiară. „Banii și promisiunea obținerii rapide a cetățeniei ruse sunt factorii decisivi”, explică aceasta.

În ianuarie 2024, Vladimir Putin a semnat un decret care permite acordarea cetățeniei ruse străinilor ce semnează contracte militare de cel puțin un an. Măsura a accelerat procesul prin care Rusia recrutează luptători străini pentru războiul din Ucraina, în special din Africa, Asia de Sud, Orientul Mijlociu și fostele republici sovietice.

Rusia recrutează luptători străini pentru războiul din Ucraina și îi trimite în misiuni extrem de riscante

Conform mărturiilor prizonierilor de război intervievați de cercetători, mulți dintre recruții străini primesc instruire minimă – între 10 zile și trei luni – înainte de a fi trimiși pe linia frontului. Aceștia sunt adesea folosiți pentru recunoaștere sau în așa-numitele „atacuri de carne”, unde pierderile sunt foarte mari.

Datele Mediazona și BBC indică cel puțin 554 de cetățeni străini uciși în Ucraina, în timp ce autoritățile de la Kiev susțin că numărul real depășește 3.300. Oficialii ucraineni afirmă că Rusia recrutează luptători străini pentru războiul din Ucraina tocmai pentru că moartea acestora nu generează presiune politică internă.

Moscova evită să solicite schimbul prizonierilor străini capturați de Ucraina, ceea ce, potrivit experților, confirmă statutul lor marginal.

Deși un eventual acord de pace ar putea include un schimb „toți pentru toți”, viitorul acestor luptători rămâne incert, mai ales în lipsa unui interes real din partea Rusiei.