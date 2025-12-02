Fost militar britanic, reținut în Ucraina sub suspiciunea de spionaj pentru Rusia și pregătirea de atacuri teroriste

Un britanic a fost reținut în Ucraina sub suspiciunea de spionaj pentru Rusia, a anunțat serviciul de securitate ucrainean.
Ancheta asupra suspectului, despre care se spune că este un fost membru al forțelor armate britanice, a fost efectuată în coordonare cu serviciile de informații britanice, a transmis o sursă din domeniul securității, potrivit Sky News.
Se pare că bărbatul a călătorit în Ucraina la începutul anului trecut pentru a lucra ca instructor pentru armata ucraineană, conform unui comunicat al SBU ucrainean.
Cu toate acestea, acesta a fost apoi recrutat de agenția de spionaj FSB a Rusiei, atras de promisiunea de a face „bani ușori”, mai susțin ucrainenii.
Serviciul de securitate ucrainean l-a acuzat pe bărbat că a transmis informații oficiale despre armata ucraineană agenției de spionaj ruse.
Printre informațiile pe care se presupune că le-ar fi trimis rușilor se numără coordonatele centrelor de antrenament militar din sudul Ucrainei și detalii despre instructorii străini care lucrează pentru forțele armate ucrainene.
De asemenea, bărbatul este acuzat că a primit instrucțiuni despre cum să fabrice un dispozitiv exploziv improvizat și că i s-a spus unde să găsească un pistol cu două încărcătoare. Bărbatul a fost reținut în octombrie, dar amănunte despre identitatea și operațiunea sa au apărut recent..
Dacă va fi găsit vinovat, el risca până la 12 ani de închisoare.
Ucraina s-a confruntat cu numeroase cazuri de spionaj în numeroase cazuri fiind implicați și cetățeni ucraineni. Recent, o femeie și copiii săi, ambii adulți, au fost condamnați la închisoare pentru că au spionat obiective militare ucrainene. Ulterior, ei au trimis informațiile rușilor. C
Condamnarea a fost pronunțată vineri în regiunea Hmelnițki din vestul Ucrainei. Femeia este o fostă oficială locală. Ea a fost ajutată de fiul și fiica ei. Cei vinovați au fost condamnați la 15 ani de închisoare.