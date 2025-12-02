Fost militar britanic, reținut în Ucraina sub suspiciunea de spionaj pentru Rusia și pregătirea de atacuri teroriste

Un britanic a fost reținut în Ucraina sub suspiciunea de spionaj pentru Rusia, a anunțat serviciul de securitate ucrainean.

Ancheta asupra suspectului, despre care se spune că este un fost membru al forțelor armate britanice, a fost efectuată în coordonare cu serviciile de informații britanice, a transmis o sursă din domeniul securității, potrivit Sky News.

Se pare că bărbatul a călătorit în Ucraina la începutul anului trecut pentru a lucra ca instructor pentru armata ucraineană, conform unui comunicat al SBU ucrainean.

Cu toate acestea, acesta a fost apoi recrutat de agenția de spionaj FSB a Rusiei, atras de promisiunea de a face „bani ușori”, mai susțin ucrainenii.

Serviciul de securitate ucrainean l-a acuzat pe bărbat că a transmis informații oficiale despre armata ucraineană agenției de spionaj ruse.

Ucrainenii cred că britanicul se pregătea să comită atacuri teroriste

Printre informațiile pe care se presupune că le-ar fi trimis rușilor se numără coordonatele centrelor de antrenament militar din sudul Ucrainei și detalii despre instructorii străini care lucrează pentru forțele armate ucrainene.

De asemenea, bărbatul este acuzat că a primit instrucțiuni despre cum să fabrice un dispozitiv exploziv improvizat și că i s-a spus unde să găsească un pistol cu două încărcătoare. Bărbatul a fost reținut în octombrie, dar amănunte despre identitatea și operațiunea sa au apărut recent..

Dacă va fi găsit vinovat, el risca până la 12 ani de închisoare.

Numeroase cazuri de spionaj

Ucraina s-a confruntat cu numeroase cazuri de spionaj în numeroase cazuri fiind implicați și cetățeni ucraineni. Recent, o femeie și copiii săi, ambii adulți, au fost condamnați la închisoare pentru că au spionat obiective militare ucrainene. Ulterior, ei au trimis informațiile rușilor. C

Condamnarea a fost pronunțată vineri în regiunea Hmelnițki din vestul Ucrainei. Femeia este o fostă oficială locală. Ea a fost ajutată de fiul și fiica ei. Cei vinovați au fost condamnați la 15 ani de închisoare.