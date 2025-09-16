Mare schimbare pentru imobiliare. TVA-ul de 21% crește prețul apartamentelor cu mii de euro – Pastila Financiară by Mediafax

Alexandru Chirilă a explicat că taxa pe valoare adăugată a apărut în Franța, în anii ’50, ca înlocuitor pentru impozitul pe vânzări, care „distorsiona prețurile, întrucât plăteai pe același bun, pe aceeași marfă, din nou și din nou și din nou impozit”.

În cadrul discuției, Alexandru Chirilă a explicat mecanismul prin care funcționează taxa pe valoare adăugată: „Ei bine, taxa pe valoare adăugată ce a făcut? Pe lângă materia primă și bunul vândut, se adaugă o taxă, un fel de adaos comercial la ceea ce tu ai produs efectiv. TVA-ul are două cicluri. O dată îl plătești atunci când achiziționezi o marfă și o dată îl încasezi atunci când vinzi o marfă. Asta în condițiile în care eu sunt o firmă care are o activitate comercială. Diferența între ceea ce am încasat și ceea ce am plătit, trimit la stat. În felul ăsta, statul se asigură că agenții comerciali devin un fel de angajați care distribuie această taxă pe valoare adăugată”.

Chirilă a subliniat că piața imobiliară din România a fost sprijinită de cota redusă de TVA de 5% pentru apartamente de până la 120 de metri pătrați și cu o valoare de maximum 600.000 de lei, dar această facilitate se încheie.

„În momentul acesta există o perioadă de tranziție cu un TVA de 9% pentru antecontractele plătite până pe 31 iulie 2025. Dar în rest TVA-ul se ajustează la 21%”.

Impactul asupra prețurilor este semnificativ. „Pentru un apartament de 100 de mii de euro pe care aveam un TVA de 5%, adică plăteam 105 mii de euro, de acum vom ajunge să plătim 121 mii de euro. Asta înseamnă o diferență majoră de 16 mii de euro pentru același apartament, din aceeași zonă, cu aceleași beneficii”, a explicat Alexandru Chirilă.

„Este aproape împăvărătoare această diferență”, a subliniat Adrian Artene.