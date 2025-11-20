UE îndeamnă țările membre să îmbunătățească opțiunile de pensii private și pune la dispoziție depozite bancare pentru cetățeni

În acest sens, Comisia Europeană propune o abordare din două puncte: oferirea unei oportunități pentru ca cetățeni să pună bazele unei surse de venit adecvat pentru pensionare, dar și mobilizarea unor depozite bancare în valoare de 10 trilioane de dolari, pentru ca populația din țările membre să poată investi strategic, notează Euronews.

Cetățenii din UE economisesc anual 1,4 trilioane de euro, comparativ cu 800 de miliarde de euro în SUA. Totuși, 300 de miliarde de euro din aceste economii europene se îndreaptă în fiecare an spre piețele din afara UE.

Astfel, Uniunea Economiilor și Investițiilor își propune să potențeze canalizării economiilor către investiții productive din UE, valorificând întregul potențial al piețelor de capital ale blocului atât pentru companii, cât și pentru cetățeni.

Sectorul bancar al UE rămâne divizat și este mai în comparație cu valoarea de piață a celor mai mari bănci din SUA. De exemplu, JPMorgan Chase a raportat venituri la nivel record, devenind mai mare decât capitalizarea de piață combinată a primelor zece bănci din Europa, potrivit Factset.

Comisia intenționează, de asemenea, să introducă măsuri care să asigure tratamentul egal al tuturor participanților la piața financiară în întreaga UE, inclusiv utilizarea sporită a instrumentelor de convergență, dar și realocarea responsabilităților de supraveghere între nivelul național și cel al UE.