Cum este așteptată să evolueze economia României în 2026? Cifre și scenarii privind inflația, dobânda-cheie, deficitul și cursul leu – euro

Anul 2026 este așteptat aducă pentru România o creștere economică lentă, o inflație în scădere, dar și riscuri ridicate pentru bugetele publice, după cum arată raportul exclusiv XTB „Anul 2026, în cifre și scenarii”, prezentat, joi, de oficialii platformei de investiții, în cadru unei conferințe de presă.

Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România, estimările pentru creșterea Produsului Intern Brut (PIB) sunt de 0,8%, procent aflat la mijloc între un scenariu optimist de 1,8% și unul pesimist, de recesiune, de -0,2%

Proiecțiile pe baza datelor actuale indică pentru România un deficit bugetar dificil de ajustat, o inflație care ar putea ajunge sub 4% până la finalul anului și un climat politic încă tensionat, care poate afecta încrederea mediului de afaceri, arată specialiștii în raportul citat.

La nivel global, piețele vor depinde de ritmul reducerilor de dobândă în SUA și Europa, de evoluția prețurilor la energie și de direcția marilor tehnologii și a criptomonedelor. În materie de mărfuri, aurul și petrolul rămân industrii extrem de sensibile la geopolitică, în timp ce bursele continuă să atingă noi maxime pe fondul investițiilor masive în tehnologie și AI. În același timp, ecosistemul criptomonedelor intră într-o nouă etapă, în care Ethereum ar putea câștiga teren în fața Bitcoin.

Principalele așteptări

Potrivit oficialilor XTB. România intră în 2026 într-un context economic încă dificil, marcat de încetinirea creșterii, dezechilibre externe importante și tensiuni politice care atrag atenția mediului de afaceri. În timp ce Europa încearcă să amortizeze temporar șocul tarifelor impuse de SUA, economia locală resimte un amestec dificil de factori: restricții fiscale, investiții private prudente, presiuni energetice și un mediu geopolitic tensionat.

Astfel, inflația ar urma să scadă către 3,9% până la finalul anului, însă riscurile dinspre energie rămân destul de importante, conform raportului prezentat de Claudiu Cazacu.

Traseul inflației, pe primul loc în UE în octombrie 2025, este așteptat să fie descendent. De la estimări de 9,8% la finele anului în curs, inflația ar urma să coboare, ajungând la o medie anuală estimată la 6%. Dacă trendul este unul descendent la începutul anului, specialiștii estimează o creștere în aprilie, odată cu expirarea schemei de plafonare și compensare la gaze naturale, care, cel mai probabil va atrage creșteri de prețuri.

„Dificultăți majore în privința deficitului bugetar rămân. Atingerea țintei propusă de guvern este ambițioasă. Mai probabilă este varianta unui progres mai modest. Un nivel estimat de 6,7% din PIB este supus unui set larg de riscuri asimetrice”, se arată în raportul citat.

În ceea ce privește leul, acesta este așteptat de specialiștii XTB să se deprecieze gradual spre 5,25 lei/euro, în condițiile în care BNR va continua să atenueze volatilitatea.

La capitolul piețe, bursa ar putea avansa modest, cu 5%.

În privința politicii monetare, Claudiu Cazacu estimează că dobânda-cheie ar putea începe un ciclu de reducere în primăvară, în patru serii de câte 0,25%, până la 5,5%. Implicațiile asupra creditelor românilor ar urma să se vadă ulterior, indicele IRCC calculându-se decalat.

Estimările-cheie pentru 2026:

PIB: +0,8%

Inflație: 3,9%

Deficit bugetar: –6,7% din PIB

Curs EUR/RON: 5,25 lei

Indicele BET: +5%

Dobânda-cheie: 5,5%, cu posibilitate de scădere

Raportul integral al XTB_Perspective_bursiere_2026

Vor fi crescute taxele sau nu?

Claudiu Cazacu nu exclude ca în 2026 să fie crescută din nou taxa pe valoare adăugată.

„În linii mari, ne așteptăm să existe un pas suplimentar de majorare a taxelor. Riscul vizavi de TVA este prezent, nu putem să spunem că el nu există, va depinde foarte mult de modul în care se comportă consumatorul și cum se comportă companiile de fapt, care sunt veniturile pe care le strâng la buget în primele trimestre. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, scenariile sunt destul de echilibrate între ceea ce înseamnă o creștere a TVA sau o păstrare a acesteia. Deci nu aș merge cu certitudine pe una dintre variante, dar în niciun caz n-aș exclude ipoteza unei noi unei noi majorări”, a declarat specialistul XTB în cadrul conferinței de presă de joi.

Acesta a detaliat că majorarea de TVA are diferite consecințe și, printre altele, reverberează destul de mult în economie.

„Pe de altă parte, ea îi afectează în special pe cei care au venituri mai reduse. Există și alte forme de impozitare. Cred că lucrurile se pot modifica destul de mult între ce discutăm noi acuma și ce o să, ce o să arate. Dar dacă s-ar majora TVA-ul, bineînțeles, ar fi o reducere a consumului și ar fi un factor care ar fi resimțit mai ales de păturile cu venituri mai reduse. În cele din urmă însă, este cumva o măsură destul de la îndemână și destul de simplu, relativ simplu, de implementat dinspre autorități, în timp ce, de exemplu, un impozit gradual e chestiune care se face cu mai mare dificultate și ia mai mult timp”, conchis Claudiu Cazacu.