Analiză XTB: Scandalul apelor minerale agită piața europeană

Investigația a dezvăluit că mai multe branduri de apă minerală, printre care Cristaline, produsă de Sources Alma, și Vittel, Hépar, Contrex, Perrier din gama deținută de Nestlé au fost tratate cu ultraviolete sau microfiltrate, proces des întâlnit în pregătirea pentru consum a apelor potențial contaminate.

O treime din tipurile de apă minerale franceze ar fi implicate. Metodele sunt utilizate pentru apa de „robinet”, dar contravin reglementărilor europene pentru apa minerală, care ar trebui să fie netratată, oglindind structura și puritatea izvorului utilizat, arată consultant de strategie în cadrul XTB România.

Izvorul din Vergeze, Franța, este cunoscut și utilizat de pe vremea romanilor, dar apa de acolo a început să fie îmbuteliată de doctorul Louis Perrier în 1898. Brandul de apă minerală care îi poartă numele, devenit faimos, a fost dezvoltat la nivel internațional la începutul secolului trecut de un britanic, și este în portofoliul Nestle din 1992.

O sentință în procesul care va stabili dacă în cazul său poate fi utilizată în continuare denumirea de apă minerală naturală e așteptată lunile următoare. Chestiunea nu ține de sănătatea publică, ci de utilizarea unor denumiri care implică așteptări din partea consumatorilor, care au în minte un produs obținut natural, nu tratat sau filtrat ca în cazul apei din rețea.

Autoritățile schimbă regulile pentru industria apelor minerale

Potrivit informațiilor din Le Monde, industria apelor minerale, care contribuie cu 1 miliard de Euro la exporturi și are peste 38 de mii de locuri de muncă, a fost considerată strategică în Franța. Astfel, autoritățile au reformulat regulile și au permis un anumit grad de micro-filtrare. După dezvăluirile din presă, guvernul a solicitat Comisiei Europene să stabilească până la ce nivel micro-filtrarea este acceptabilă. Regulile curente interzic filtrarea pentru a elimina microflora sau reduce contaminarea biologică. În iulie, după o solicitare a prefecturii locale, Nestle a anunțat înlocuirea sistemului de filtrare de 0,2 microni cu unul de 0,45 microni, arată Claudiu Cazacu.

Setea de apă minerală se întâlnește cu schimbările din ultimii ani, efecte ale transformărilor climatice. Un raport oficial de hidrologie din departamentul unde se află izvoarele utilizate de Perrier a recomandat încetarea utilizării denumirii de „apă minerală naturală”. După 5 ani de secetă, inclusiv acviferele mai adânci încep să fie afectate, într-o zonă de câmpie cu activitate agricolă intensă, ceea ce înseamnă un risc tot mai ridicat de contaminări cu îngrășăminte sau reziduuri biologice, cu atât mai concentrate cu cât rezervele de apă sunt mai reduse, explică Claudiu Cazacu.

Cum reacționează bursele la aceste provocări?

Nestle, gigantul elveţian, a pierdut pe bursa din Zurich 3,5% anul acesta. Vânzările organice au crescut cu 2,9% în prima jumătate a anului, dar vânzările totale au scăzut cu 1,8% la 44,2 miliarde de franci, parțial ca urmare a francului puternic. Compania se confruntă cu o creștere a prețurilor materiilor prime față de anii anteriori, între care și cele la cacao și cafea, în timp ce consumatorii sunt atenți la cheltuieli și mărcile private ale retailer-ilor câștigă teren. Marjele sale de profit sunt sub presiune.

Pe piața americană, pentru a menține cotele de participare, compania a absorbit din efectele taxelor vamale în creștere. Divizia de vitamine, minerale și suplimente se află într-un proces de restructurare, iar unele branduri ar putea fi vândute pe fondul unei performanțe slabe.

Problemele diviziei Nestle Water, care include brandurile de apă minerală din Franța, se adaugă dificultăților pe care trebuie să le depășească echipa de conducere aflată deja sub presiune, după schimbarea de management de anul trecut. Vânzările de 3,5 miliarde de franci ale segmentului reprezintă 4% din cifra de afaceri a companiei.

Spre deosebire de Nestle, titlurile competitorului Danone au avansat cu 10,4% anul acesta. Compania care deține brandurile Evian și Volvic, produse în Alpi și în regiunea franceză Auvergne, a avut partea sa de controverse în trecut, de la studii care au detectat microplastice până la prezența unui pesticid, sub limita legală, dar neașteptat în apa minerală obținută dintr-o zonă montană considerată neatinsă de substanțe chimice.

Comunitățile locale și fermierii din Auvergne au criticat sever Volvic pentru epuizarea rezervelor de apă. Nemulțumirea față de transportul apei la distanță s-a manifestat și în regiuni din Spania, după inundații devastatoare, când localnicii au fost nevoiți să cumpere sticle îmbuteliate din surse aflate chiar în propriile regiuni, adaugă consultantul citat.

Tendința protestelor s-ar putea accentua în anii următori, în condițiile în care episoadele de secetă au sporit în frecvență, iar afaceri din agricultură sau piscicultură au de suferit. Divizia de ape a Danone a avut vânzări de aproape 5 miliarde de Euro anul trecut, depășind 17,8% din afacerile companiei. Deși a performat bine recent, ajutată de vânzările în creștere către China, în viitorul îndepărtat Danone, cu o cotă mai ridicată din cifra de afaceri furnizată de segmentul apelor minerale decât Nestle, este mai vulnerabilă la eventuale limitări ale volumelor de producție ca urmare a presiunii pe resurse.

O regândire a politicilor publice, a stimulentelor economice și a valorii percepute a resurselor primare, în special a apei, ar putea aduce schimbări majore pentru furnizorii de apă îmbuteliată, în viitor. Investitorii pe termen lung vor avea de luat în considerare presiuni și vulnerabilități pentru segmentele de producție de apă îmbuteliată. Schimbarea etichetelor și scăderea produselor care oferă cu adevărat ”apă minerală naturală” ar putea fi doar unul dintre efecte, în cadrul unui trend mai larg de adaptare și conservare a resurselor esențiale, mai adaugă Claudiu Cazacu.