Economia UE crește peste așteptări în 2025, în ciuda tarifelor impuse de Trump. Polonia și Spania sunt noile motoare economice ale Europei, în timp ce Germania și Franța au o evoluție modestă| Prognoza economică pentru România

Economia Uniunii Europene ar urma să crească cu 1,4% în acest an, impulsionată în principal de Polonia și Spani, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Europene, prezentată luni.

Perspectivele economice ale UE reprezintă o ușoară îmbunătățire față de prognoza din primăvară, care indica o creștere de 1,1%. Comisia se așteaptă ca economia blocului comunitar să continue să crească într-un ritm de 1,4% anul viitor, în pofida faptului că Statele Unite au impus taxe vamale de 15% produselor europene.

O altă veste bună este că rata șomajului ar urma să rămână sub 6% până în 2027, în timp ce inflația ar scădea la 2,2% în aceeași perioadă. Comisarul pentru Economie, Valdis Dombrovskis, a îndemnat blocul să profite de acest moment favorabil.

„Având în vedere contextul extern dificil, UE trebuie acum să acționeze ferm pentru a debloca creșterea internă”, prin măsuri precum „simplificarea reglementărilor, finalizarea Pieței Unice și stimularea inovației”, a transmis comisarul Valdis Dombrovskis într-un comunicat.

Germania, Franța și Italia înregistrează o creștere economică slabă

Într-o schimbare surprinzătoare de situație, țările considerate odinioară simbolurile crizei din zona euro, Portugalia, Grecia, Cipru, Irlanda și Spania, înregistrează acum ritmuri de creștere superioare unor state precum Germania, Finlanda și Austria, considerate multă vreme modele economice.

Într-un semnal îngrijorător pentru Europa, cele trei mari economii, Germania, Franța și Italia, vor înregistra o creștere slabă în anii următori. Germania, odinioară motorul creșterii europene, este estimată să crească cu doar 0,2% în 2025 și cu 1,2% în 2026 și 2027.

Italia ar urma să aibă un ritm de creștere și mai lent, 0,4% în 2025 și 0,8% în 2026 și 2027, deși este principalul beneficiar al programului european de redresare post-COVID.

Acest tablou contrastează cu evoluția puternică preconizată în 2025 în statele din sudul și estul Europei, precum Malta (4%), Bulgaria (3%), Lituania (2,4%) și Croația (3,2%).

Prognoza economică pentru România

Economia României este așteptată să crească lent în următorii doi ani.

Potrivit Comisiei Europene, creșterea economică a României va fi de doar 0,7% în 2025 și 1,1% în 2026, consecință directă a înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public, a majorărilor de taxe și a inflației ridicate.

În 2027, odată cu temperarea consolidării fiscale și scăderea inflației, creșterea economică ar urma să depășească 2%.

Piața muncii dă semne de răcire, pe măsură ce activitatea economică încetinește, iar inflația este prognozată să crească din nou în 2025 și 2026.

Deficitul bugetar rămâne foarte ridicat, dar este așteptat să scadă treptat. Potrivit Comisiei Europene, după un vârf de 9,3% din PIB în 2024, deficitul ar urma să coboare la 8,4% în 2025 și 6,2% în 2026, ca efect al mai multor pachete de consolidare fiscală adoptate de Parlament.