Previziunile economice de toamnă ale Comisiei Europene arată că PIB-ul real în UE va crește cu 1,4% în 2025 și în 2026. Economia UE a continuat să crească în al treilea trimestru în pofida mediului dificil, potrivit CE.
Previziunile economice ale CE: PIB-ul real în UE va crește cu 1,4% în 2025 și în 2026
17 nov. 2025, 13:19, Economic

Previziunile economice ale Comisiei Europene din toamna anului 2025 arată că, în primele trei trimestre ale anului 2025, creșterea economică a depășit așteptările.

Cu toate că această performanță foarte bună a fost impulsionată inițial de o creștere bruscă a exporturilor, datorată anticipării creșterilor tarifare, economia UE a continuat să crească în al treilea trimestru. Privind în perspectivă, se preconizează că activitatea economică va continua să se dezvolte într-un ritm moderat în perioada analizată în previziuni, în pofida unui mediu extern dificil.

Previziunile din toamna acestui an estimează că, în UE, PIB-ul real va crește cu 1,4 % în 2025 și în 2026, apropiindu-se de 1,5 % în 2027. Se preconizează că zona euro va reflecta această tendință, estimările fiind că PIB-ul real va crește cu 1,3 % în 2025, cu 1,2 % în 2026 și cu 1,4 % în 2027. Inflația din zona euro va continua să scadă, ajungând la 2,1 % în 2025 și menținându-se la aproximativ 2 % în perioada analizată în previziuni. La nivelul UE, se preconizează că inflația va rămâne ușor mai ridicată, scăzând la 2,2 % în 2027.

„Chiar și într-un mediu nefavorabil, economia UE a continuat să crească. Acum, având în vedere contextul extern dificil, UE trebuie să ia măsuri ferme pentru a debloca creșterea internă. Aceasta înseamnă accelerarea activității noastre în legătură cu agenda privind competitivitatea – inclusiv prin simplificarea reglementării, prin finalizarea pieței unice și prin stimularea inovării”, a declarat Valdis Dombrovskis, comisarul pentru economie.

