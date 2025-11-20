Turcia va organiza COP31, în timp ce Australia conduce negocierile guvernamentale

Turcia va găzdui summitul ONU privind clima de anul viitor, în timp ce Australia va conduce discuțiile conferinței între guverne, conform unui acord de compromis care este în dezbatere, a declarat joi prim-ministrul australian Anthony Albanese.

Conferințele anuale COP reprezintă principalul forum mondial pentru promovarea acțiunilor climatice.

Acest compromis care ar avea loc ar putea fi soluția pentru disputa dintre Australia și Turcia privind organizarea COP31. Ambele țări au candidat în 2022 și au refuzat să se retragă.

Cele două părți sunt aproape de un acord care ar stabili că Turcia va găzdui COP31 ca președinte al summitului, cu un eveniment pre-COP în Pacific, iar Australia va conduce negocierile.

„Ceea ce am obținut este o mare victorie atât pentru Australia, cât și pentru Turcia”, a declarat Albanese pentru Australian Broadcasting Corp Radio.

Cele două țări au acum la dispoziție un an pentru pregătirea unui eveniment ce atrage zeci de mii de participanți.

„Mai este puțin de parcurs în aceste discuții”, a declarat reporterilor la COP30 din Belem, Brazilia, ministrul australian al Schimbărilor Climatice și Energiei, Chris Bowen.

„Ar fi minunat dacă Australia ar putea avea totul. Dar nu putem avea totul. A fost important să se ajungă la un acord.”, a spus el miercuri.

Acordul stabilește că Chris Bowen va conduce negocierile COP.

„Aș avea toate puterile președinției COP pentru a gestiona negocierile, a numi co-facilitatori, a pregăti proiectul de text și a emite decizia de acoperire”, a spus Bowen.

Guvernul turc nu a răspuns imediat solicitărilor de a comenta această situația și cum se poziționează.