Un expert ONU critică declarațiile lui Netanyahu privind atacul armat de la Bondi Beach

„Sunt dezgustat de faptul că prim-ministrul israelian leagă sprijinul de principiu al Australiei pentru un Stat Palestinian de atacul terorist de ieri din Bondi”, a declarat Saul, care deține și funcția de titular al catedrei de drept internațional la Universitatea din Sydney.

„Australia a luat măsuri ample pentru a preveni antisemitismul”, scrie Al Jazeera.

Prim-ministrul israelian a criticat politicile australiene atât într-un discurs extins, cât și în mai multe postări pe rețelele de socializare, la scurt timp după atacul de duminică, susținând că „apelul Australiei pentru un stat palestinian” era legat de antisemitism.

Când a fost întrebat despre remarcile lui Netanyahu luni dimineață, prim-ministrul australian Albanese a spus că el se concentrează pe unirea oamenilor.

„Acesta este un moment pentru unitate națională”, a spus Albanese. „Acesta este un moment pentru ca australienii să se unească. Exact asta vom face”.