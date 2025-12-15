Descoperirea care zguduie Hollywoodul. Două persoane au fost găsite decedate în casa unui cunoscut actor și regizor

Oficialul nu a putut discuta public detaliile anchetei și a vorbit cu Associated Press sub condiția anonimatului.

Pompierii din Los Angeles au declarat că au răspuns duminică după-amiază la un apel de urgență medicală și au găsit în interior un bărbat de 78 de ani și o femeie de 68 de ani, ambii decedați.

Reiner a fost mult timp unul dintre cei mai prolifici regizori de la Hollywood, iar opera sa include unele dintre cele mai memorabile filme ale anilor 1980 și 1990, printre care „This is Spinal Tap”, „A Few Good Men”, „When Harry Met Sally” și „The Princess Bride”.

Rolul său ca Meathead în serialul TV clasic din anii 1970 „All in the Family”, alături de Archie Bunker interpretat de Carol O’Connor, l-a catapultat către faimă.

El a împlinit 78 de ani în martie, deși autoritățile nu au confirmat identitatea persoanelor găsite decedate în casa lui Reiner din cartierul de lux Brentwood, situat în partea de vest a orașului, unde locuiesc multe vedete.

Reprezentanții actorului nu au răspuns mesajele trimise în seara de duminică.

Fiul legendarului comediant Carl Reiner, Rob Reiner este căsătorit cu fotografa Michele Singer Reiner din 1989. Cei doi s-au cunoscut în timp ce el regiza „When Harry Met Sally” și au împreună trei copii.

Reiner a fost căsătorit anterior cu actrița și regizoarea Penny Marshall între 1971 și 1981. El a adoptat-o pe fiica acesteia, Tracy Reiner. Carl Reiner a murit în 2020 la vârsta de 98 de ani, iar Marshall a murit în 2018.