Săptămână de foc pentru Europa: summit crucial la Bruxelles și decizii-cheie ale BCE

Finalul de an găsește Uniunea Europeană într-un moment de maximă tensiune. Liderii europeni se întâlnesc joi la Bruxelles pentru discuții decisive, în care sprijinul pentru Ucraina este în centrul agendei, într-un moment-cheie pentru Europa. Tot acum, Banca Centrală Europeană urmează să stabilească următorii pași în politica monetară, cu impact direct asupra dobânzilor, creditelor și costului vieții pentru europeni.

Europa, între propria securitate și războiul din Ucraina

Summitul începe joi, la Bruxelles, și ar putea continua și vineri, potrivit CNBC. Ajutorul pentru Ucraina și consolidarea capacităților de apărare ale Europei domină reuniunea liderilor UE. Utilizarea activelor rusești înghețate pentru garantarea unui împrumut de 210 miliarde de euro destinat Kievului va fi în centrul negocierilor.

Discuțiile sunt însoțite de avertismentele NATO. De la Berlin, secretarul general Mark Rutte a transmis că „Europa este următoarea țintă a Rusiei, iar țările NATO sunt deja în pericol”.

Relația cu SUA, pusă la încercare

De asemenea, relația tensionată cu Statele Unite complică contextul politic. Președintele american Donald Trump a descris recent Uniunea Europeană drept „un grup de națiuni în decădere”, conduse de lideri „slabi”. Declarațiile sale au amplificat neîncrederea dintre Washington și capitalele europene, relațiile dintre cele două părți fiind deja tensionate.

Pe un alt front, UE se află în conflict deschis cu SUA în privința reglementării marilor companii de tehnologie. Regulile europene mai stricte pentru platformele online au atras critici dure din partea administrației americane. Bruxelles-ul a sancționat platforma X și a deschis investigații împotriva Google și Meta pentru modul în care își gestionează conținutul și datele.

Fără schimbări de dobândă, deocamdată

În plan economic, atenția se îndreaptă către Banca Centrală Europeană, care își ține joi ultima ședință de politică monetară din acest an. Așteptările pieței indică menținerea ratei dobânzii la 2%. Mesajul transmis de conducerea BCE este unul de stabilitate.

„Ratele sunt într-un loc bun”, a declarat Joachim Nagel, membru al Consiliului guvernatorilor. Alți oficiali ai executivului Băncii Centrale Europene au subliniat că „o schimbare a dobânzilor este puțin probabilă în viitorul apropiat”.

Prognoze în creștere

Christine Lagarde, președinta BCE, a precizat că instituția ar putea revizui în sus prognoza de creștere economică pentru zona euro, un semnal că economia ar putea evolua mai bine decât se estima anterior. În septembrie, banca centrală estima o creștere economică de 1,2% pentru zona euro.