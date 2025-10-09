Barbu: Producția agricolă din România nu poate fi condiționată de jaloane sau ținte impuse de UE

Barbu a participat joi la conferința națională „Agri4Future România – Obiectiv 2035”.

Ministrul a dat asigurări că România rămâne un partener loial în construcția viitorului agriculturii europene și că poziția țării în cadrul Consiliului AgriFish reflectă constant interesele fermierilor români. Oficialul MADR a precizat că Politica Agricolă Comună (PAC) trebuie să fie separată de fondurile de coeziune, iar deciziile privind plățile directe și dezvoltarea rurală trebuie să fie asumate de miniștrii agriculturii în cadrul Consiliului de Agricultură și Pescuit.

„Totodată, ministrul a transmis că producția agricolă din România nu poate fi condiționată de jaloane sau ținte impuse, menționând totodată necesitatea ca agricultura să beneficieze de un buget suficient și corespunzător. El a arătat că obiectivul principal îl reprezintă menținerea Pilonului I – plăți directe și a Pilonului II – dezvoltare rurală în cadrul Politicii Agricole Comune, subliniind importanța unei colaborări strânse cu Comisia Europeană pentru ca noua PAC să răspundă nevoilor reale ale fermierilor”, informează un comunicat al Ministerului Agriculturii.

Referindu-se la PAC 2028–2034, ministrul a precizat că sunt necesare mecanisme clare pentru despăgubiri rapide, continuarea investițiilor în irigații, sprijin pentru reconversia plantațiilor viticole și pentru alte sectoare agricole, precum și integrarea mecanismelor de creditare avantajoasă, similare celor aplicate în 2024.

În continuare, oficialul a prezentat progresele României în modernizarea sectorului agroalimentar, prin programe și investiții strategice, precum Investalim și Planul Național Strategic 2023–2027, care sprijină procesarea, modernizarea fermelor și consolidarea lanțurilor agroalimentare integrate, cu o valoare de peste 3 miliarde de euro. Totodată, ministrul a trecut în revistă investițiile în proiectele dedicate energiei verzi, irigațiilor inteligente, digitalizării și mecanizării moderne, precum și în sprijinirea cooperativelor și a formelor de asociere, considerate piloni ai unei agriculturi eficiente și competitive.

Cadre financiare flexibile pentru proiecte în agricultură

Barbu a accentuat că proiectele și investițiile în agricultură trebuie să fie finalizate și să beneficieze de cadre financiare flexibile, fără plafonarea sprijinului pentru ferme, pentru a nu afecta contractele de credit existente. El a adăugat că pozițiile sale în cadrul Consiliului AgriFish privind PAC 2028–2034 au fost formulate în urma consultărilor cu fermierii și formele asociative și a arătat că stabilitatea cadrului financiar este esențială pentru predictibilitatea și securitatea alimentară.

În perioada 8–9 octombrie 2025, Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, face prima sa vizită oficială în România. Programul vizitei a inclus întâlniri bilaterale cu oficiali români, reprezentanți ai fermierilor și producătorilor agricoli, vizite în teren și participarea la conferința „Agri4Future România – Obiectiv 2035”.