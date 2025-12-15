Prima pagină » Economic » Ministerul Agriculturii lansează o nouă sesiune de finanțare pentru procesarea alimentelor românești / Buget de aproape 165 de milioane de euro / Care sunt proiectele eligibile

Ministerul Agriculturii lansează o nouă sesiune de finanțare pentru procesarea alimentelor românești / Buget de aproape 165 de milioane de euro / Care sunt proiectele eligibile

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, anunță lansarea unei noi sesiuni de finanțare pentru „procesarea și marketingul produselor agricole”. Banii pot fi utilizați atât pentru înființarea unor fabrici noi, cât și pentru extinderea sau modernizarea uneia existente. Aflați ce alte tipuri de proiecte mai sunt eligibile?
15 dec. 2025, 12:33, Economic

Ministerul Agriculturii a deschis o nouă sesiune pentru depunerea cererilor de finanțare prin intervenția DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole, a anunțat ministrul Florin Barbu pe contul oficial de socializare.

Potrivit acestuia, aproape 165 de milioane de euro vor fi alocate pentru extinderea și modernizarea unităților de procesare, în special în sectoare precum panificația, morăritul, patiseria, cofetăria, producția de zahăr și alte preparate alimentare.

La ce pot fi folosiți banii

Finanțarea poate fi utilizată nu doar pentru înființarea, extinderea sau modernizarea fabricilor, ci și pentru achiziția de echipamente și linii tehnologice moderne, amenajarea spațiilor de depozitare și condiționare, precum și pentru dezvoltarea capacităților de comercializare.

Sunt eligibile inclusiv investițiile în magazine proprii, rulote alimentare sau platforme de vânzare online.

„Alocăm aproape 165 de milioane de euro pentru extinderea și modernizarea fabricilor de panificație și produse de morărit, patiserie, cofetărie, zahăr și a altor preparate alimentare.

Finanțarea se acordă nu doar pentru înființarea, extinderea și modernizarea unităților de procesare ci și pentru achiziția de echipamente și linii tehnologice moderne, amenajarea spațiilor de depozitare și condiționare, precum și dezvoltarea capacităților de comercializare – de la magazine proprii și rulote alimentare până la platforme on-line”, arată ministrul Agriculturii într-o postare pe Facebook.

Vorbim despre un sprijin nerambursabil care poate ajunge până la 10 milioane de euro pentru investițiile din sectorul panificației și până la 3 milioane de euro pentru celelalte tipuri de investiții, cu o intensitate maximă a finanțării de 65% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Toate detaliile privind condițiile de accesare a finanțării sunt disponibile pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), potrivit lui Barbu.

