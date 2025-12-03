Ministerul Agriculturii: Se pregătește un buget – record pentru crescătorii de animale

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu anunță un buget de 4 miliarde de euro pentru zootehnia românească în exercițiul financiar de după 2027, potrivit Agro TV.

Însă, până atunci, crescătorii de animale vor putea beneficia de un program de ajutor pentru achiziționarea de juninci, atât pentru vaca de lapte, cât și pentru cea de carne sau scroafe. Programul va fi lansat în perioada februarie – martie 2026.

„În februarie – martie va fi lansat un program de achiziționare de juninci și scroafe din fonduri europene din Programul Național Strategic”, a spus Barbu.

Ministrul Agriculturii a mai spus că anul trecut a solicitat Comisiei Europene modificarea regulamentului european, astfel încât să le permită fermierilor români achiziționarea de animale-matcă cu 70% subvenție de la Uniunea Europeană și 30% surse proprii.

Subvenții de 70% de la UE

”Am solicitat Comisiei Europene modificarea regulamentului astfel încât să putem subvenţiona achiziţionarea de matcă de animale pe fonduri europene. Lucrul acesta înseamnă că fermierii vor putea să îşi achiziţioneze un efectiv de animale cu 70% subvenţie de la Uniunea Europeană şi 30% contribuţia beneficiarului,” a spus acesta.

Anul trecut, ministerul Agriculturii anunța un program amplu pentru achiziționarea a 100.000 de juninci în sectorul zootehnic, pentru vaca de lapte și cea de carne, 165.000 de scroafe de reproducție. De asemenea, ministerul a mai anunțat o creștere cu un milion de mieluțe pe an.

„Am prevăzut posibilitatea finanțării achiziției de bovine, caprine sau ovine de înaltă valoare genetică prin Pilonul II,” a anunțat europarlamentarul român Dan Motreanu noiembrie anul acesta.