Circa 10.000 de fermieri europeni pregătesc un protest uriaș la Bruxelles. Avertisment dur: noua Politică Agricolă pune în pericol hrana din UE

Alianța pentru Agricultură și Cooperare a participat în perioada 18–21 noiembrie la reuniunile COPA și COGECA, unde s-au discutat temele critice ale momentului: fondul unic propus de Comisia Europeană, viitorul buget 2028–2034, clauzele de salvgardare pentru MERCOSUR, simplificarea actualei Politici Agricole Comune și mecanismul CBAM care va scumpi fertilizanții începând cu ianuarie 2026.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții fermierilor au avertizat că reforma prezentată de Comisie nu protejează producția de hrană, pune în pericol piața unică și afectează direct securitatea alimentară a Uniunii.

„Acest cadru financiar multianual 2028–2034 va aduce cele mai dure negocieri din istoria UE și fermierii trebuie să fie pregătiți, sincronizați și uniți. Este posibil ca negocierile să nu se finalizeze mai devreme de primăvara anului 2027. Trebuie insistat să nu existe creșteri pentru administrația europeană și migrațiune și să fie menținută cel puțin aceeași sumă actualizată cu inflația pentru asigurarea securității alimentare” a transmis reprezentantul Alianței.

Reprezentanții producătorilor agricoli atrag atenția că nici măcar cei 297 de miliarde de euro propuși în prezent pentru agricultură nu sunt garantați, întrucât bugetul total ar putea fi redus cu 25 la sută dacă se dovedește nerealist.

„În ultimii cinci ani costurile de producție au crescut cu peste 35 la sută, iar veniturile fermierilor doar cu 15 la sută, deși prețul hranei a crescut cu 30 la sută. Măsurile propuse vor lovi în populație și vor scumpi suplimentar alimentele” avertizează organizațiile agricole europene.

În consecință, fermierii și cooperativele membre ale COPA COGECA vor organiza pe 18 decembrie un protest masiv la Bruxelles, cu participarea a aproximativ zece mii de persoane, cu scopul de a bloca restructurarea fondului unic și de a menține Politica Agricolă Comună bazată pe cei doi piloni: subvenții și investiții.

Fermierii din România, afectați de dăunători

Florentin Bercu, director executiv UNCSV și vicepreședinte COGECA, a atras atenția și asupra pierderilor grave provocate culturilor de porumb și floarea soarelui în România în lipsa tratamentelor pe bază de neonicotinoide.

„Fermierii sunt afectați de o gamă tot mai largă de dăunători pentru care nu există soluții eficiente. În România vorbim deja de pierderi de 45 la sută la porumb și peste 38 la sută la floarea soarelui, ceea ce înseamnă cel puțin 400 de euro pe hectar, la 500 de mii de hectare. Cerem modificarea regulamentelor pentru a permite statelor membre utilizarea tratamentelor la semințe până apar alternative reale și accesibile” a transmis Bercu.

Comisarul european pentru Sănătate și Bunăstare Animală, Olivér Várhelyi, prezent la dezbatere, a recunoscut dificultățile din agricultură și necesitatea unor măsuri de sprijin adaptate realității din teren.

„Fermierii produc hrana noastră și trebuie să îi ajutăm să aibă succes. Trebuie să reîntărim capacitatea UE de a asigura hrană și să găsim echilibrul corect în utilizarea produselor de protecția plantelor. Vom urgenteza autorizările, vom permite recunoașterea mutuală între state și vom consolida controalele la importuri. Suntem gata să lucrăm împreună cu fermierii și autoritățile” a afirmat comisarul.

Protestul de la Bruxelles, programat pentru 18 decembrie, este considerat de organizațiile agricole momentul decisiv în apărarea Politicii Agricole Comune și a viitorului producției de hrană din Uniunea Europeană.